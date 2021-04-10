"8 апреля, оперативники витебского управления ГУБОПиК задержали 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила,interfax.by, что мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Желающие лишились в общей сложности более миллиарда неденоминированных рублей. "Заполучив деньги, организатор отказался от своих обязательств, а когда в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, скрылся в России", - добавила она.