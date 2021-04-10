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Депутат Бундестага попросила беларуского судью — «репрессивного рекордсмена» о честном суде, а тот обратился в милицию
Источник материала: KYKY>
Депутат Бундестага Германии Табеа Ресснер обратилась к судье — «репрессивному рекордсмену» Максиму Трусевичу с просьбой провести справедливый и законный судебный процесс по делу политзаключенного Алексея Короткова. Трусевич направил ее письмо в милицию,
Ресснер
Я также прошу вас учесть тот факт, что господин Коротков уже семь месяцев содержится в заключении, что не может быть проигнорировано при вынесении приговора. Если срок заключения Алексея Короткова будет продлен, то он должен быть условным. Нельзя допустить, чтобы господин Коротков и дальше находился в местах лишения свободы. Я надеюсь на справедливый приговор суда, который не будет политически мотивированным».
Алексей Кротков — CEO MakeML. Он
Парня винят в том, что 9 августа в районе улицы Мельникайте, а также на перекрестке с проспектом Машерова Коротков вместе с группой людей нарушили правила дорожного движения, вышли на проезжую часть, скандировали лозунги, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Коротков не признал вину ни по одному из эпизодов.
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Депутат Бундестага попросила беларуского судью — «репрессивного рекордсмена» о честном суде, а тот обратился в милицию
Депутат Бундестага Германии Табеа Ресснер обратилась к судье — «репрессивному рекордсмену» Максиму Трусевичу с просьбой провести справедливый и законный...
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