Депутат Бундестага попросила беларуского судью — «репрессивного рекордсмена» о честном суде, а тот обратился в милицию

Источник материала: KYKY

Депутат Бундестага Германии Табеа Ресснер обратилась к судье — «репрессивному рекордсмену» Максиму Трусевичу с просьбой провести справедливый и законный судебный процесс по делу политзаключенного Алексея Короткова. Трусевич направил ее письмо в милицию, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ресснер написала : «Уважаемый Максим Леонидович Трусевич, уважаемый суд! Я бы хотела обратиться к вам с призывом провести справедливый судебный процесс с соблюдением законности. Принимая во внимание положения Конституции Республики Беларусь, гарантирующей свободу собраний (статья 35) и свободу мнений, убеждений и их свободное выражение (статья 33), я убеждена, что господин Коротков не может быть наказан за реализацию этих прав. Стремление к демократии никоим образом не должно наказываться.

Я также прошу вас учесть тот факт, что господин Коротков уже семь месяцев содержится в заключении, что не может быть проигнорировано при вынесении приговора. Если срок заключения Алексея Короткова будет продлен, то он должен быть условным. Нельзя допустить, чтобы господин Коротков и дальше находился в местах лишения свободы. Я надеюсь на справедливый приговор суда, который не будет политически мотивированным».

В ответ Трусевич, один из лидеров среди беларуских судей по количеству вынесенных приговоров в отношении административно задержанных по политическим мотивам, отправил письмо Ресснер в милицию, так как оно «имеет признаки вмешательства в работу суда».

Алексей Кротков — CEO MakeML. Он обвиняется по части первой статьи 342 и части второй статьи 293 УК — то есть в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в участии в массовых беспорядках.

Парня винят в том, что 9 августа в районе улицы Мельникайте, а также на перекрестке с проспектом Машерова Коротков вместе с группой людей нарушили правила дорожного движения, вышли на проезжую часть, скандировали лозунги, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Коротков не признал вину ни по одному из эпизодов.