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Очевидцы: на Тростенецкой в Минске мотоциклист погиб после столкновения с машиной

10.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около полудня на улице Тростенецкой в Минске произошла авария с участием мотоцикла Yamaha. Об этом сообщают наши читатели. По их информации, мотоциклист погиб, столкнувшись с машиной.

Обстоятельства выясняются. Первые снимки с места аварии разместил паблик «Байкеры Минска».

Очевидцы: на Тростенецкой в Минске мотоциклист погиб после столкновения с машиной

Были очевидцем? Напишите нашему боту.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около полудня на улице Тростенецкой в Минске произошла авария с участием мотоцикла Yamaha. Об этом сообщают наши читатели. По их информации, мотоциклист...
 
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