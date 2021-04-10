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Очевидцы: на Тростенецкой в Минске мотоциклист погиб после столкновения с машиной
Источник материала: Onliner
Сегодня около полудня на улице Тростенецкой в Минске произошла авария с участием мотоцикла Yamaha. Об этом сообщают наши читатели. По их информации, мотоциклист погиб, столкнувшись с машиной.
Обстоятельства выясняются. Первые снимки с места аварии
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Сегодня около полудня на улице Тростенецкой в Минске произошла авария с участием мотоцикла Yamaha. Об этом сообщают наши читатели. По их информации, мотоциклист...
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