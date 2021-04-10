Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,648 рубля (Paritetbank), 2,649 рубля (Абсолютбанк).Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк — 2,638 рубля.Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, МТБанке — 3,146 рубля.Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.