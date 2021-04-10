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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

10.04.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Самый выгодный курс продажи банком — 2,648 рубля, а евро — 3,146 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,648 рубля (Paritetbank), 2,649 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк — 2,638 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, МТБанке — 3,146 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.
 
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