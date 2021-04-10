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Китайский стартап Nio выпустил стотысячный электромобиль
Источник материала: Tut.by
В последнее время в Китае объявилось множество стартапов по выпуску электромобилей, но зачастую их амбициозные проекты ограничиваются демонстрацией шоу-кара или макета — исключением является фирма Nio, которая рапортовала о выпуске своей уже стотысячной «электрички».
Юбилейным экземпляром Nio стал кроссовер
Продажи Nio продолжают набирать обороты. Только в марте этого года фирма передала клиентам 7257 электромобилей — рост составил 373% по сравнению с мартом 2020 года. Кроме того, первый квартал 2021 года стал для Nio рекордным — за три месяца компания продала без малого 20 тысяч машин (+423% по сравнению с прошлым годом).
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Китайская фирма Nio, сообщила о выпуске стотысячного электромобиля с 2018 года и рекорде продаж за первый квартал текущего года.
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