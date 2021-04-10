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Китайский стартап Nio выпустил стотысячный электромобиль

10.04.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в Китае объявилось множество стартапов по выпуску электромобилей, но зачастую их амбициозные проекты ограничиваются демонстрацией шоу-кара или макета — исключением является фирма Nio, которая рапортовала о выпуске своей уже стотысячной «электрички».


Юбилейным экземпляром Nio стал кроссовер ES8 — это первая модель бренда, вставшая на конвейер летом 2018 года. С тех пор молодая компания успела закрепиться на китайском рынке электромобилей с трио «паркетников» — кроме ES8 это также модели ES6 и EC6, к которым в следующем году присоединится седан ET7. Примечательно, что своего отдельного завода у компании нет — производство электромобилей осуществляется на мощностях совместного предприятия JAC Nio в городе Хэфэй.


Продажи Nio продолжают набирать обороты. Только в марте этого года фирма передала клиентам 7257 электромобилей — рост составил 373% по сравнению с мартом 2020 года. Кроме того, первый квартал 2021 года стал для Nio рекордным — за три месяца компания продала без малого 20 тысяч машин (+423% по сравнению с прошлым годом).

 
 
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Китайская фирма Nio, сообщила о выпуске стотысячного электромобиля с 2018 года и рекорде продаж за первый квартал текущего года.
 
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