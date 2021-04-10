Китайский стартап Nio выпустил стотысячный электромобиль

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Китае объявилось множество стартапов по выпуску электромобилей, но зачастую их амбициозные проекты ограничиваются демонстрацией шоу-кара или макета — исключением является фирма Nio, которая рапортовала о выпуске своей уже стотысячной «электрички».





Юбилейным экземпляром Nio стал кроссовер ES8 — это первая модель бренда, вставшая на конвейер летом 2018 года. С тех пор молодая компания успела закрепиться на китайском рынке электромобилей с трио «паркетников» — кроме ES8 это также модели ES6 и EC6 , к которым в следующем году присоединится седан ET7 . Примечательно, что своего отдельного завода у компании нет — производство электромобилей осуществляется на мощностях совместного предприятия JAC Nio в городе Хэфэй.





Продажи Nio продолжают набирать обороты. Только в марте этого года фирма передала клиентам 7257 электромобилей — рост составил 373% по сравнению с мартом 2020 года. Кроме того, первый квартал 2021 года стал для Nio рекордным — за три месяца компания продала без малого 20 тысяч машин (+423% по сравнению с прошлым годом).