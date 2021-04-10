«Разжигание нового конфликта с Украиной – попытка выйти тяжелой ситуации с Навальным»

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Такого мнения придерживается российский обозреватель Сергей Пархоменко.

– Я считаю, что очередной кризис с Украиной, давление на Украину и перенос не только общественного внимания в России, но и международное внимание на возможное разжигание нового горячего конфликта с Украиной есть ничто иное, как попытка выйти из очень тяжелой ситуации в противостоянии с Навальным, в которую попал лично Владимир Путин и ближайшие его соратники, – заявил Пархоменко в эфире Эха Москвы . – Путин схлопотал звание убийцы именно сейчас, именно в связи с Навальным.

Не после того, как произошло покушение в Лондоне на Александра Литвиненко, и он был убит полонием; ни после того, как в нескольких сотнях от Кремля был убит Борис Немцов; ни после того, как с использованием «Новичка» было совершено покушение на людей на территории Великобритании, а вот сейчас именно Навальный своей деятельностью довел ситуацию до того, что Путин теперь ходит по миру с печатью «Убийца» на лбу.

Это неприятная ситуация, это новая для него ситуация. Это не та репутация, которой он искал. Ему нужна репутация миротворца, ему нужна репутация избавителя человечества от разны сложных, конфликтных обстоятельств.

Он для этого влез в Сирию, он для этого, таким образом, управлял конфликтом между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Ему важно вот это.

И он таким способом пытается избавиться от репутации агрессора и нарушителя международных законов, которую он получил после аннексии Крыма и после того, как Крым оказался присоединен к России вопреки международному законодательству, вопреки решениям разного рода авторитетнейших международных организаций и так далее.

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