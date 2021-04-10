Надпись, за которую забрали школьницу // Tut.by





пишет TUT.BY. После того как девочка сняла трубку, телефон подростка взял следователь и сообщил, что Евгения находится в милиции. Ирина поехала туда и там уже узнала: ее дочь написала на асфальте «ЖЫВЕ», чем совершила пикетирование, которое не было разрешено Мингорисполкомом. Дочь минчанки Ирины Ворочковой зовут Евгения, ей 13 лет. Обычно, если Женя идет гулять, в 21.00 она уже дома, но 29 марта в указанное время ребенка все еще не было. Примерно через час мама стала волноваться и ей звонить,TUT.BY. После того как девочка сняла трубку, телефон подростка взял следователь и сообщил, что Евгения находится в милиции. Ирина поехала туда и там уже узнала: ее дочь написала на асфальте «ЖЫВЕ», чем совершила пикетирование, которое не было разрешено Мингорисполкомом.









Фото в редакцию прислала Ирина Ворочкова





По словам Ирины, так на второй день выглядела надпись, которую сделала ее дочь. Фото в редакцию прислала Ирина Ворочкова

— Женя человек творческий, поэтому то, что у нее с собой был баллончик с краской, для меня не удивительно. Вечером 29 марта она гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочка достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке «ЖЫВЕ», — описывает ситуацию Ирина. — Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и ребят забрали.





Подростков привезли в Партизанское РУВД Минска . О задержании дочки, продолжает Ирина, сразу ей никто не сообщил. Ближе к 22.00 мама начала волноваться, что на улице поздно, а ребенка нет, и стала сама звонить Жене. В 22.10 девочка сняла трубку.





— В этот момент телефон у Жени взял следователь. Он сообщил, что дочь задержана, ее опрашивают, и попросил приехать. «Что случилось?» — спросила я, он ответил, что объяснит на месте, — рассказывает Ирина.





По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте». Она стала уточнять у дежурного данные сотрудника, который задержал ее дочь, и того, кто общается с ее ребенком, но, говорит, ответа не получила. В итоге женщина оставила жалобу.





— Когда я была в милиции, приехали родители двоих других детей. Я так понимаю, следователь позвонил им после разговора со мной, — говорит Ирина и снова возвращается к ситуации с Женей. — Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте «ЖЫВЕ». Правонарушение совершила она, а ее друзья — свидетели. Я поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне пояснили: она же написала слово «жыве». Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: «Ты молодец, я тобой горжусь».





В тот день, продолжает Ирина, никаких бумаг им на руки никто не давал. В связи с этим женщина оставила вторую жалобу. В ней, говорит, написала, что Женю допрашивали без нее и ей как матери не дали ознакомиться с протоколом опроса ребенка.





— Позже Женя мне рассказала, что их задержали где-то в 19.30 (в протоколе написано, что правонарушение девушка совершила около 20.30. — Прим. TUT.BY). Выходит, примерно два с половиной часа мне никто не сообщал, что ребенок в милиции, — не скрывает эмоций собеседница. — Ранее мы с дочкой обсуждали, если так случится, что ее вдруг задержат, она сразу же должна сказать: «Мне 13 лет» — и попросить позвонить родителям. Женя рассказывает, что позвонить мне ей не давали.



