«Такая вот лайт-версия тюрьмы». Политзаключенный о гомельской «химии»: можно смотреть новости по ОНТ, нельзя садиться на кровать, а некоторые спят на прикроватных ковриках

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Приводим текст полностью.





«Живут гомельские химики в 5-тиэтажной общаге. Два этажа кабинетов, актовый зал для лекций, там же можно смотреть ежедневно телик — только новости по ОНТ в 20.30 и по выходным вечером «Панораму» по БТ-1. Есть тренажерный зал!!! Ну и три этажа выше, как обычное общежитие с общей кухней, туалетом и душем на коридоре.





Все сами себе готовят. В духовке некоторые готовят курицу с картохой в рукаве или пекут пироги — на сколько позволяет фантазия осужденных и наличие ингредиентов. Пользоваться формально кухней можно где-то по два часа в строго отведённое время, как и душем — с 18 до 21.





Только вот на кровати нельзя садиться и тем более лежать, кроме как с 22 до 6 утра. Некоторые спят на прикроватных ковриках — это не запрещено правилами внутреннего распорядка.





80% людей ходят на работу. Там они свободны и подчиняются правилам трудового распорядка на конкретном предприятии. Даётся время добираться на работу и с работы можно зайти в ближайший по дороге магазин.





Лично я ещё не устроился на работу, состою на профилактическом учёте и должен каждый чётный час спускаться к дежурному и отмечаться. Типа я склонен из приговора суда к экстремистской деятельности. К профучётчикам относят нарушителей внутреннего распорядка (спали/сидели на кровати или были пьяными). Через некоторое время при отсутствии замечаний могут снять с меня этот профучет.





Такая вот лайт-версия тюрьмы или более жёсткая рабочая общага с ограничением по выходу в город. Жить можно!»





Напомним, Ромуальд Улан — бывший главный редактор и владелец «Новой газеты Сморгони». В конце сентября в его доме прошел обыск, изъяли технику. Мужчину обвинили в распространении листовок в личными данными силовиков. Ромуальд Улан с этим не согласен. «Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во «ВКонтакте». А потом ко мне пришли», — говорил он. 5 января его осудили на два с половиной года «химии».







