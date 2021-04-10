В Минске стартовали Дни кыргызского кино

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы могут посмотреть лучшие фильмы режиссеров из Кыргызстана. В Минске стартовали Дни национального кино этой страны, передает телеканал «МИР 24».

Открыл киномарафон фильм молодого режиссера Айбека Дайырбекова «Песнь древа» . Лента отмечена множеством международных и национальных премий. Зрители ждут работ и классика кыргызского кино Болотбека Шамшиева . К его 80-летию покажут работы «Небесное кочевье» и «Алые маки Иссык-Куля». Национальный фестиваль проходит уже второй год подряд. Организаторы уверены – это укрепит культурные связи двух стран.

«Белорусские любители кино немножко больше узнают о моей стране. Мы также будем рады, если подобного рода дни белорусского кино будут проходить и в Кыргызстане. Это замечательно, когда люди знают больше друг о друге», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в республике Беларусь Эрмек Ибраимов.