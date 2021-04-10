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В Минске стартовали Дни кыргызского кино
10.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы могут посмотреть лучшие фильмы режиссеров из Кыргызстана. В Минске стартовали Дни национального кино этой страны, передает телеканал «МИР 24».
Открыл киномарафон фильм молодого режиссера Айбека Дайырбекова
На протяжении трех дней фильмы будут демонстрироваться на русском и кыргызском языках. Кинопоказы также приурочили к
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Зрители ждут работ и классика кыргызского кино Болотбека Шамшиева. К его 80-летию покажут работы «Небесное кочевье» и «Алые маки Иссык-Куля».
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