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В Минске стартовали Дни кыргызского кино

10.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы могут посмотреть лучшие фильмы режиссеров из Кыргызстана. В Минске стартовали Дни национального кино этой страны, передает телеканал «МИР 24».

Открыл киномарафон фильм молодого режиссера Айбека Дайырбекова «Песнь древа». Лента отмечена множеством международных и национальных премий. Зрители ждут работ и классика кыргызского кино Болотбека Шамшиева. К его 80-летию покажут работы «Небесное кочевье» и «Алые маки Иссык-Куля». Национальный фестиваль проходит уже второй год подряд. Организаторы уверены – это укрепит культурные связи двух стран.

«Белорусские любители кино немножко больше узнают о моей стране. Мы также будем рады, если подобного рода дни белорусского кино будут проходить и в Кыргызстане. Это замечательно, когда люди знают больше друг о друге», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в республике Беларусь Эрмек Ибраимов.

На протяжении трех дней фильмы будут демонстрироваться на русском и кыргызском языках. Кинопоказы также приурочили к 30-летию СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Зрители ждут работ и классика кыргызского кино Болотбека Шамшиева. К его 80-летию покажут работы «Небесное кочевье» и «Алые маки Иссык-Куля».
 
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