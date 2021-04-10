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Военный пенсионер осуществил детскую мечту и собрал вездеход – видео

10.04.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Военный пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области решил осуществить детскую мечту о собственном танке и вместе с четырьмя помощниками собрал плавающий гусеничный вездеход из частей от 12 машин.

Двигатель взяли от машины Нивы, коробку передач - от переднеприводного ВАЗ-2110, лобовое стекло и заднюю крышку - от багажника Москвича 2141, боковые двери - от УАЗ, радиатор - от ГАЗ-53. Также мастера сами изготовили кузов, карданы, тяги и гусеницу.

"Гусеница самодельная, тоже полностью покупали транспортерную ленту, это все резали: и траки, и профиль, обычный профиль в металлопрофиле, ограничители. Резали, специальные заготовочки делали для приспособлений, сверлили дырки, даже до сих пор помню: 1286 дырочек просверлили", - рассказывает Юрий.

Идею создания вездехода Юрий вынашивал давно. После боевого ранения на войне в Афганистане мужчина потерял ногу и передвигаться стало сложнее, в том числе из-за бездорожья в селе. Поиск необходимых запчастей занял два года, а сам процесс сборки четыре с половиной месяца.

Теперь машина весом около тонны легко проезжает грязь, болота и неглубокие водоемы даже с четырьмя пассажирами на борту. А скорость может развить до 40 километров в час.

По подсчетам себестоимость вездехода составила около 100 тысяч рублей (около 1300 долларов). Находились и те, кто предлагал выкупить автомобиль за 600 тысяч (примерно 7750 долларов), но Юрий отказывался, ведь создавал его для себя.

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Агрегат состоит из частей от 12 автомобилей отечественного производства. Машина весит около тонны и может проезжать грязь, болота и неглубокие водоемы. Смотрите на...
 
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