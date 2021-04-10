Источник материала: Onliner

Подводим итоги первого весеннего месяца в виде материалов, которые были написаны о Каталоге. Оказалось, за март протестировано очень много интересных устройств и написано несколько крутых сравнений, включая батл iPhone 12 и Galaxy S21. Выходила также большая статья об истории серии «Гарри Поттер» в Lego и ее прикольных наборах. Вместе с этим было подготовлено несколько полезных гайдов о выборе велосипедов к новому сезону и об офисных креслах. Бонус в конце — рубрика «Девайс месяца»: там самые заказываемые товары Каталога из топовых разделов. Например, в марте самым популярным смартфоном оказался базовый iPhone 11.

Обзоры, подборки и помощь в выборе

В этом году серии «Гарри Поттер» в Lego исполняется 20 лет. Круглую дату самая компания еще наверняка отметит новыми интересными наборами. В материале рассказываем, как серия развивалась, как помогла Lego преодолеть страшный кризис в нулевых и чем «Гарри Поттер» удивляет до сих пор.





Пока кофе 3-в-1 исчезает с прилавков , мы еще в прошлом месяце предложили кофеманам интересные альтернативы. В тесте штуковин для небанального приготовления кофе был AeroPress — устройство для заваривания кофе с помощью вашей мускульной силы. Также мы проверили голландскую кофеварку, как в старых западных фильмах на видеокассетах. А для любителей молочных кофейных напитков протестировали гейзерную кофеварку со встроенным капучинатором — редкость на нашем рынке.





Новая Android-приставка для телевизора — с разъемом Ethernet, оптическим выходом и двумя USB-портами. В ней нет ничего грандиозного и нет ничего плохого. Приставка работала в нашем тесте хорошо и переваривала любой контент. Цена на нее, правда, высоковата.





На обзор попал относительно недорогой ноутбук HP из безымянной линейки, имеющий процессор AMD Ryzen 5 4500u и два слота для оперативной памяти. Протестировали устройство под разной нагрузкой и проверили время работы от батареи — результаты по ссылке . У модели есть несколько недостатков, которые можно простить за предложенную производительность и цену. Пользователи в комментариях, правда, не жалуют суровый внешний вид данного ноутбука HP.





На тесте в редакции побывал смартфон из новой линейки Xiaomi. Аппарат получился хорошим, с качественным AMOLED-дисплеем. Слабых мест с учетом цены практически нет. Подробности по ссылке .





Разобрались, зачем нужен, как работает и какая польза от измельчителя пищевых отходов. По личным ощущениями вещь оказалась очень полезной. Количество выносимого мусора сократилось в разы. И существенно уменьшился риск образования засоров. Вот тут можно почитать об измельчителе подробнее, с фотографиями и видео.





«Крот на хомяка» — как пелось в старинном меме. Батл двух флагманских смартфонов. Чья камера лучше? Чья система быстрее? Оказалось, минусы есть у обеих моделей и выбрать вот так с ходу непросто. Подробности и результаты сравнения читайте в популярном мартовском материале .





Весна набирает обороты, и солнце через грязные окна подсвечивает всю пыль в доме. Как облегчить себе генеральную уборку? Или подарить кому-нибудь хорошего и технологичного помощника по дому? Отобрали полезную технику для уборки, которую чаще всего заказывали в Каталоге.





Собрали варианты настолок и видеоигр для всей семьи, чтобы каждый был задействован и получал удовольствие. У отобранных образцов почти нет соревновательных элементов, поэтому никто не будет в обиде.





Натуральные продукты на своем участке, выращенные собственными руками с любовью, — это бесценно. С началом дачного сезона многие задумываются о теплицах. По ссылке есть советы, как выбрать хорошую и прочную теплицу, чтобы не прогадать.





Реальный жизненный пример того, как работает «умный дом» в обычной минской панельке. Умные замки, датчики, выключатели, колонки и лампочки — для всего удалось найти практичное применение.





Наглядно и с примерами отвечаем на популярный запрос о выборе кресла для работы. Комфорт, как и Восток, дело тонкое. И с креслами все весьма индивидуально. Что подходит вашему соседу или коллеге, то может не подойти вам. Но базовые рекомендации мы расписали : для чего кресло, виды материалов и как работают механизмы, какие бывают регулировки и для чего они нужны.





Велосипедный сезон открывается двумя хорошими материалами о том, как выбрать велосипед. Впереди их будет еще больше. В первой статье даны советы по выбору в Каталоге горного велосипеда — популярного у белорусов из-за своей неприхотливости к погодным условиям и относительно невысокой цены. Во второй статье — разбор нюансов поиска в Каталоге самого компромиссного и при этом невероятно практичного в большинстве случаев гибрида.





На деле проверили несколько новых рюкзаков для этого сезона. Ценники оказались самые разные. О плюсах и минусах разных городских, деловых, модных и функциональных рюкзаков читайте по ссылке .





Как расслабиться после тяжелого дня? Как вариант — с помощью специального массажера. Мы тут всем офисом кайфовали, пока тестировали самые разные массажные штуки. По ссылке помогаем разобраться во всем их многообразии.





Смартфон месяца — iPhone 11

Среди всех моделей смартфонов в Каталоге в прошлом месяце больше всего заказывали базовую версию Apple iPhone 11 . Как и в целом за 2020 год, этот смартфон до сих пор удерживает лидерство. Правда, лишь с небольшим отрывом. Плотную первую тройку замыкают Galaxy M31 и Redmi 9 .





Телевизор месяца — LG 49UN71006LB

Большой 49-дюймовый телевизор LG с 4K-разрешением и поддержкой HDR стал самым покупаемым в Каталоге. В комплекте с «умным пультом-указкой» телевизор приглянулся многим пользователям. На момент публикации при покупке через «Onliner Клевер» вам вернется 54 рубля, которые можно потом потратить на другие покупки в Каталоге.





Наушники месяца — AirPods

Скорее всего, их выбирали как подарок на 8 Марта. Традиционно они по заказам попеременно лидируют вместе с Xiaomi, однако в прошлом месяце AirPods и AirPods Pro оторвались далеко от всех.





Ноутбук месяца

Революция в ноутбуках и «погибель Intel и AMD» — так пишут про новые MacBook, сделанные на собственных чипах Apple. Большое время работы от батареи, высокая производительность, бесшумность и низкая цена относительно других MacBook обеспечили бешеную популярность этих моделей в Каталоге. Apple MacBook Air M1 на 256 ГБ — лидер по заказам среди всех ноутбуков за март-2021.





Пылесосы месяца

Роботы-пылесосы у белорусов пользуются большой любовью. В комментариях к упомянутой выше подборке с техникой для уборки пользователи много писали об этом. Среди роботов и обычных пылесосов безоговорочные лидеры — модели Xiaomi . Как в них разобраться, мы писали в отдельном материале . А среди простых самыми заказываемыми оказались стеклоочиститель Bosch , мини-пылесос Xiaomi и вертикальный пылесос Deerma .





Неожиданный лидер

«Робот-пылесос для мойки окон? Что?» — примерно так удивлялись люди, когда узнавали о таком устройстве. Наверное, что-то похожее было и с пользователями Каталога, потому что в топе продаж среди смартфонов, шин и умных весов оказался робот — мойщик окон dBot W100 . Он призван избавить хозяев от риска свалиться с подоконника при попытке отмыть окно снаружи. Подходит также для чистки стекол и кафеля. Робот оснащен вакуумным двигателем, благодаря которому создается разрежение воздуха для удерживания на стеклянной поверхности. Перемещается робот за счет двух чистящих колес. А для очистки стекла используются безворсовые салфетки из микрофибры, которые можно заменять и стирать.





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