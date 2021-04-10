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iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

10.04.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подводим итоги первого весеннего месяца в виде материалов, которые были написаны о Каталоге. Оказалось, за март протестировано очень много интересных устройств и написано несколько крутых сравнений, включая батл iPhone 12 и Galaxy S21. Выходила также большая статья об истории серии «Гарри Поттер» в Lego и ее прикольных наборах. Вместе с этим было подготовлено несколько полезных гайдов о выборе велосипедов к новому сезону и об офисных креслах. Бонус в конце — рубрика «Девайс месяца»: там самые заказываемые товары Каталога из топовых разделов. Например, в марте самым популярным смартфоном оказался базовый iPhone 11.

Обзоры, подборки и помощь в выборе

История серии «Гарри Поттер» в Lego: как появилась и чем удивляет до сих пор

В этом году серии «Гарри Поттер» в Lego исполняется 20 лет. Круглую дату самая компания еще наверняка отметит новыми интересными наборами. В материале рассказываем, как серия развивалась, как помогла Lego преодолеть страшный кризис в нулевых и чем «Гарри Поттер» удивляет до сих пор.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Интересные кофештуки

Пока кофе 3-в-1 исчезает с прилавков, мы еще в прошлом месяце предложили кофеманам интересные альтернативы. В тесте штуковин для небанального приготовления кофе был AeroPress — устройство для заваривания кофе с помощью вашей мускульной силы. Также мы проверили голландскую кофеварку, как в старых западных фильмах на видеокассетах. А для любителей молочных кофейных напитков протестировали гейзерную кофеварку со встроенным капучинатором — редкость на нашем рынке.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Обзор ТВ-приставки Blaupunkt

Новая Android-приставка для телевизора — с разъемом Ethernet, оптическим выходом и двумя USB-портами. В ней нет ничего грандиозного и нет ничего плохого. Приставка работала в нашем тесте хорошо и переваривала любой контент. Цена на нее, правда, высоковата.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Обзор хорошего ноутбука HP

На обзор попал относительно недорогой ноутбук HP из безымянной линейки, имеющий процессор AMD Ryzen 5 4500u и два слота для оперативной памяти. Протестировали устройство под разной нагрузкой и проверили время работы от батареи — результаты по ссылке. У модели есть несколько недостатков, которые можно простить за предложенную производительность и цену. Пользователи в комментариях, правда, не жалуют суровый внешний вид данного ноутбука HP.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

На тесте в редакции побывал смартфон из новой линейки Xiaomi. Аппарат получился хорошим, с качественным AMOLED-дисплеем. Слабых мест с учетом цены практически нет. Подробности по ссылке.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Об измельчителе пищевых отходов. Что это такое и нужен ли он на вашей кухне?

Разобрались, зачем нужен, как работает и какая польза от измельчителя пищевых отходов. По личным ощущениями вещь оказалась очень полезной. Количество выносимого мусора сократилось в разы. И существенно уменьшился риск образования засоров. Вот тут можно почитать об измельчителе подробнее, с фотографиями и видео.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Сравнение Galaxy S21 и iPhone 12

«Крот на хомяка» — как пелось в старинном меме. Батл двух флагманских смартфонов. Чья камера лучше? Чья система быстрее? Оказалось, минусы есть у обеих моделей и выбрать вот так с ходу непросто. Подробности и результаты сравнения читайте в популярном мартовском материале.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Полезная техника для уборки дома

Весна набирает обороты, и солнце через грязные окна подсвечивает всю пыль в доме. Как облегчить себе генеральную уборку? Или подарить кому-нибудь хорошего и технологичного помощника по дому? Отобрали полезную технику для уборки, которую чаще всего заказывали в Каталоге.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Подборка настольных и видеоигр из Каталога

Собрали варианты настолок и видеоигр для всей семьи, чтобы каждый был задействован и получал удовольствие. У отобранных образцов почти нет соревновательных элементов, поэтому никто не будет в обиде.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Как выбрать теплицу для дачи

Натуральные продукты на своем участке, выращенные собственными руками с любовью, — это бесценно. С началом дачного сезона многие задумываются о теплицах. По ссылке есть советы, как выбрать хорошую и прочную теплицу, чтобы не прогадать.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

«Умный дом»: реальный пример в панельке

Реальный жизненный пример того, как работает «умный дом» в обычной минской панельке. Умные замки, датчики, выключатели, колонки и лампочки — для всего удалось найти практичное применение.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Выбираем офисное кресло

Наглядно и с примерами отвечаем на популярный запрос о выборе кресла для работы. Комфорт, как и Восток, дело тонкое. И с креслами все весьма индивидуально. Что подходит вашему соседу или коллеге, то может не подойти вам. Но базовые рекомендации мы расписали: для чего кресло, виды материалов и как работают механизмы, какие бывают регулировки и для чего они нужны.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Выбираем горный велик до 1000 рублей и гибрид

Велосипедный сезон открывается двумя хорошими материалами о том, как выбрать велосипед. Впереди их будет еще больше. В первой статье даны советы по выбору в Каталоге горного велосипеда — популярного у белорусов из-за своей неприхотливости к погодным условиям и относительно невысокой цены. Во второй статье — разбор нюансов поиска в Каталоге самого компромиссного и при этом невероятно практичного в большинстве случаев гибрида.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Выбираем новый рюкзак на весну

На деле проверили несколько новых рюкзаков для этого сезона. Ценники оказались самые разные. О плюсах и минусах разных городских, деловых, модных и функциональных рюкзаков читайте по ссылке.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Гайд по массажерам, или Как расслабиться после тяжелого дня

Как расслабиться после тяжелого дня? Как вариант — с помощью специального массажера. Мы тут всем офисом кайфовали, пока тестировали самые разные массажные штуки. По ссылке помогаем разобраться во всем их многообразии.

iPhone 11 — самый покупаемый в марте смартфон. Что еще заказывали и что писали о Каталоге в прошлом месяце?

Смартфон месяца — iPhone 11

Среди всех моделей смартфонов в Каталоге в прошлом месяце больше всего заказывали базовую версию Apple iPhone 11. Как и в целом за 2020 год, этот смартфон до сих пор удерживает лидерство. Правда, лишь с небольшим отрывом. Плотную первую тройку замыкают Galaxy M31 и Redmi 9.


Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
71 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1840 р.
45 предложений
Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
21 отзыв
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
660 р.
34 предложения
Смартфон Xiaomi Redmi 9 3GB/32GB международная версия с NFC (серый)
21 отзыв
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
359 р.
31 предложение
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Все смартфоны в Каталоге

Телевизор месяца — LG 49UN71006LB

Большой 49-дюймовый телевизор LG с 4K-разрешением и поддержкой HDR стал самым покупаемым в Каталоге. В комплекте с «умным пультом-указкой» телевизор приглянулся многим пользователям. На момент публикации при покупке через «Onliner Клевер» вам вернется 54 рубля, которые можно потом потратить на другие покупки в Каталоге.


Телевизор LG 49UN71006LB
13 отзывов
49" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 60 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
1087 р.
42 предложения

Наушники месяца — AirPods

Скорее всего, их выбирали как подарок на 8 Марта. Традиционно они по заказам попеременно лидируют вместе с Xiaomi, однако в прошлом месяце AirPods и AirPods Pro оторвались далеко от всех.


Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
130 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
415 р.
62 предложения
Наушники Apple AirPods Pro MWP22
66 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
620 р.
61 предложение

Ноутбук месяца

Революция в ноутбуках и «погибель Intel и AMD» — так пишут про новые MacBook, сделанные на собственных чипах Apple. Большое время работы от батареи, высокая производительность, бесшумность и низкая цена относительно других MacBook обеспечили бешеную популярность этих моделей в Каталоге. Apple MacBook Air M1 на 256 ГБ — лидер по заказам среди всех ноутбуков за март-2021.


Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020 MGN63
13 отзывов
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
3181 р.
55 предложений

Пылесосы месяца

Роботы-пылесосы у белорусов пользуются большой любовью. В комментариях к упомянутой выше подборке с техникой для уборки пользователи много писали об этом. Среди роботов и обычных пылесосов безоговорочные лидеры — модели Xiaomi. Как в них разобраться, мы писали в отдельном материале. А среди простых самыми заказываемыми оказались стеклоочиститель Bosch, мини-пылесос Xiaomi и вертикальный пылесос Deerma.


Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop STYTJ01ZHM (международная версия)
121 отзыв
влажная уборка, мощность 40 Вт, пылесборник 0.6 л, с турбощеткой
648 р.
47 предложений
Робот для мытья окон dBot W100
12 отзывов
влажная уборка, мощность 80 Вт
318 р.
24 предложения
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini
6 отзывов
портативный, пылесборник: контейнер, потребление: 120 Вт, регулировка мощности на ручке
118 р.
36 предложений
Пылесос Deerma DX700
18 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 600 Вт, без регулировки мощности, шум 75 дБ
112 р.
40 предложений
Стеклоочиститель Bosch GlassVac
9 отзывов
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
193 р.
24 предложения

Неожиданный лидер

«Робот-пылесос для мойки окон? Что?» — примерно так удивлялись люди, когда узнавали о таком устройстве. Наверное, что-то похожее было и с пользователями Каталога, потому что в топе продаж среди смартфонов, шин и умных весов оказался робот — мойщик окон dBot W100. Он призван избавить хозяев от риска свалиться с подоконника при попытке отмыть окно снаружи. Подходит также для чистки стекол и кафеля. Робот оснащен вакуумным двигателем, благодаря которому создается разрежение воздуха для удерживания на стеклянной поверхности. Перемещается робот за счет двух чистящих колес. А для очистки стекла используются безворсовые салфетки из микрофибры, которые можно заменять и стирать.


Робот для мытья окон dBot W100
12 отзывов
влажная уборка, мощность 80 Вт
318 р.
24 предложения

Больше всего отзывов за месяц

Вертикальный пылесос Deerma DX700: средняя оценка за март — 4,6 балла


Пылесос Deerma DX700
18 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 600 Вт, без регулировки мощности, шум 75 дБ
112 р.
40 предложений

Робот-пылесос Xiaomi 1C: средняя оценка за март — 5,0 балла


Робот-пылесос Xiaomi 1C (китайская версия)
121 отзыв
влажная уборка, мощность 40 Вт, пылесборник 0.6 л, с турбощеткой
590 р.
30 предложений

Полностью беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots 2: средняя оценка за март — 3,8 балла


Наушники Xiaomi Redmi AirDots 2 TWSEJ061LS (китайская версия)
25 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
45,00 р.
32 предложения

 
 
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Подводим итоги первого весеннего месяца в виде материалов, которые были написаны о Каталоге. Оказалось, за март протестировано очень много интересных устройств...
 
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