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Cо стенда спортивной славы БГЭУ убрали фото Герасимени
Источник материала: Навiны
В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото пловчихи Александры Герасимени. Теперь вместо него там размещено фото белорусского гребца Андрея Богдановича, чемпиона Олимпиады в Пекине и серебряного призера Игр в Лондоне, бывшего депутата белорусского парламента.
Напомним, после выборов-2020 был создан Белорусский фонд спортивной солидарности — как ответ на происходящие в стране события. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя, передает
СК
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