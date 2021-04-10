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Статкевич сообщил о 110 томах по «делу Тихановского»

10.04.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оппозиционного политика Николая Статкевича будут судить с Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем и Игорем Лосиком. Об этом Статкевич сообщил своей супруге Марине Адамович, которая опубликовала фото его письма в «Фейсбуке».

Статкевич сообщил о 110 томах по «делу Тихановского»

«Каждого из нас обвиняют по ч.1 ст. 293. Кроме того, у всех "соучастников", за исключением одного меня, есть еще дополнительные статьи УК. Суть "преступления" описана в "обвинении" чрезвычайно многословно и запутанно. Но коротко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору "неорганизованной массы людей", которые осуществили "массовые беспорядки". Значит мы — организаторы этих "беспорядков". Логика!», — приводит Адамович строки из письма супруга от 28 марта, передает БелаПАН.

«У меня сложилось впечатление, что даже сами авторы этого шедевра юриспруденции еще не осмыслили сделанного ими колоссального прорыва в развитии юридической практики. Тут же такие перспективы открываются, что аж дыхание перехватывает. Теперь же можно всех, кто последние 15 лет (срок давности по особо тяжким преступлениям?) критиковал власть, обвинить в "организации массовых беспорядков". Правда, на всех таких "преступников" мест в колониях не хватит. Поэтому начали с малого. Ну, а нам остается только гордиться, что нас выбрали первыми», — дополнил Статкевич.

«В пятницу начал ознакомление со 110 томами (!) этого дела. Говорят, что это займет месяц», — отметил политик.

В письме от 31 марта, выдержки из которого также приводит Адамович, Статкевич пишет, что дело будет передано в прокуратуру после того, как все фигуранты ознакомятся с его материалами. «Правда, сегодня я прекратил это ознакомление и сделал устное (под запись) заявление: "Изучив обвинение и 30% материалов дела, я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием"», — написал политик.

Николай Статкевич был задержан 31 мая прошлого года. Сперва его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока ареста не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; до трех лет лишения свободы). Обвинение по этой статье политику было предъявлено 8 июля.

15 декабря Статкевичу предъявили новое обвинение — подготовка массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
 
 
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Оппозиционного политика Николая Статкевича будут судить с Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем и Игорем Лосиком. Об...
 
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