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Герасименю на стенде «Спортивная гордость БГЭУ» заменили на Андрея Богдановича
Источник материала: Партизан
На стенде «Спортивная гордость БГЭУ» в спортивном корпусе ВУЗа фотографию главы фонда спортивной солидарности Александры Герасимени заменили на фото гребца Андрея Богдановича.
Герасименя является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр, один раз выиграла бронзу на ОИ, чемпионкой мира, чемпионкой Европы.
Андрей Богданович выигрывал Олимпиаду, был серебряным призером ОИ.
Напомним, СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени
Андрей Богданович является подписантом провластного письма спортсменов.
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На стенде «Спортивная гордость БГЭУ» в спортивном корпусе ВУЗа фотографию главы фонда спортивной солидарности Александры Герасимени заменили на фото гребца...
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