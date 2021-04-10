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Стало известно, какие белорусы выживают меньше чем на 300 рублей

10.04.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, сколько белорусов выживает меньше чем на 300 рублей в месяц Таких много в каждой области.



Уровень жизни даже в пределах такой страны, как РБ, ощутимо отличается. Banki24.by разбирает, как живут горожане и сельчане в разных уголках Беларуси.

Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни идет в постоянном режиме. Промежуточные итоги чиновники подводят в раз в квартал. На сегодня самыми актуальными являются данные за конец 2020 года.

Выборка из людей составляется так, что предельная ошибка измерений низка и выводы можно распространять на всю территорию, на которой проводились опросы.

Одним из ключевых показателей выступают среднедушевые располагаемые ресурсы. Это деньги, продукты питания из личного подсобного хозяйства и натуральные льготы и выплаты. В Беларуси доля денежных ресурсов обычно превышает 90%.

В Брестской области в 4 квартале 2020-го медианный уровень ресурсов на человека составил 504,7 BYN в месяц. Однако в регионе отмечалась заметная доля населения с душевыми ресурсами ниже 300 BYN. В городской местности Брестчины такая доля составила 8,5%, в сельской — 12%.

В Витебской области медиана по душевым ресурсам составила 518,9 BYN в месяц. При этом удельный вес горожан с ресурсами менее 300 BYN достиг 8,7%, сельчан — 18,8%.

В Гомельской области медианные ресурсы на человека составили 503,5 BYN. Удельный вес населения с располагаемыми ресурсами менее 300 BYN в месяц достиг 9,4% в городах и поселках городского типа и 15,6% на селе.

В Гродненской области медиана располагаемых ресурсов на человека достигла 552,3 BYN. Доля городского населения с ресурсами менее 300 BYN в месяц составила 5,9%, сельского — 6,4%.

В Минской области медианные ресурсы на душу населения составили 520,1 BYN в месяц. Доля горожан с ресурсами на человека ниже 300 BYN достигла 6,1%, сельчан — 10,3%.

В Могилевской области медиана по располагаемым ресурсам составила 470,5 BYN. Удельный вес городского населения региона с ресурсами менее 300 BYN достиг 9,9%, сельского — 25,9%.

Таким образом, свыше четверти сельчан Могилевщины как-то жили на деньги чуть выше бюджета прожиточного минимума. Прожиточный минимум — это необходимые для сохранения здоровья минимальный набор продуктов питания и иные товары и услуги, стоимость которых определяется как доля от минимального набора.

Бюджет прожиточного минимума в 4 квартале в целом по стране составил 261,3 BYN в месяц. Бюджетный минимум для трудоспособных белорусов был повыше — 289,2 BYN.
 
 
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Стало известно, сколько белорусов выживает меньше чем на 300 рублей в месяц Таких много в каждой области.
 
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