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"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
10.04.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Сергей Пушкин
Управляемый стресс и кетоз: что происходит с организмом на каждом сроке голодания? Реально ли голодать дома? И почему выход из голодания должен начинаться всего с одной ложки киселя?
Ответы дает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.
04:10 Разгрузочно-диетическая терапия: что это и как она появилась
08:06 Эту терапию начали применять еще в психиатрии: зачем и кому нужно голодание
09:40 Что происходит с организмом при голодании
16:04 Сколько времени нужно голодать, и что происходит на каждом сроке
17:45 Как технически происходит вход в голодание
25:50 "Минимум 20 км в день". Почему голодающему нужно двигаться, а не лежать
27:25 Выход из голодания - основные проблемы и как их избежать
30:35 "От неправильного выхода из голода можно умереть"
31:47 Как голодать дома
33:39 "Разгрузочный день как средство искупления грехов после застолья"
36:00 Откуда миф, что "при голодании первым делом уходят мышцы"
37:40 65 дней без еды и воды: эксперимент Алена Бомбара. Можно ли "умереть от страха"
40:35 Сколько веса человек теряет за неделю голодания (и сколько кг потом вернется)
41:45 Выход из голода как перезагрузка отношений с едой
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Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней...
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