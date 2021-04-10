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Сколько дадут за убийство, взятку и «закладку»? Тест по Уголовному кодексу
Источник материала: Onliner
События в стране порой заставляют разбираться в уголовном законодательстве даже тех, кто никогда не мыслил с этим столкнуться. Несмотря на то что депутаты и чиновники в последнее время обсуждают возможные новшества Уголовного кодекса, мы пока живем по «старым» правилам. Предлагаем вам пройти тест на знание уголовного права в Беларуси. Делитесь результатами в комментариях.
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События в стране порой заставляют разбираться в уголовном законодательстве даже тех, кто никогда не мыслил с этим столкнуться. Несмотря на то что депутаты и...
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