Сколько дадут за убийство, взятку и «закладку»? Тест по Уголовному кодексу

Источник материала: Onliner

События в стране порой заставляют разбираться в уголовном законодательстве даже тех, кто никогда не мыслил с этим столкнуться. Несмотря на то что депутаты и чиновники в последнее время обсуждают возможные новшества Уголовного кодекса, мы пока живем по «старым» правилам. Предлагаем вам пройти тест на знание уголовного права в Беларуси. Делитесь результатами в комментариях.