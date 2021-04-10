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В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото Герасимени

10.04.2021 15:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото Герасимени
Так было. Фото из тг-канала @peaceful_bseu / TUT.BY
В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото пловчихи Александры Герасимени. Теперь вместо него там размещено фото белорусского гребца Андрея Богдановича, чемпиона Олимпиады в Пекине и серебряного призера Игр в Лондоне, бывшего депутата белорусского парламента. Посмотрите, как было и как — стало.

Напомним, после выборов-2020 был создан Белорусский фонд спортивной солидарности — как ответ на происходящие в стране события. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин.

Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото Герасимени

Так стало. Фото из тг-канала @peaceful_bseu / TUT.BY

2 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина. Действия членов БФСС квалифицированы по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
 
 
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