Источник материала: UDF



Так было. Фото из тг-канала @peaceful_bseu / TUT.BY

Так стало. Фото из тг-канала @peaceful_bseu / TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото Герасимени Посмотрите, как было и как — стало.

Напомним, после выборов-2020 был создан Белорусский фонд спортивной солидарности — как ответ на происходящие в стране события. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Пост исполнительного директора фонда занял основатель гандбольного клуба «Витязь»Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.2 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина. Действия членов БФСС квалифицированы по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет). Им грозит до 5 лет лишения свободы.