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Мотоциклист погиб после столкновения с авто на Тростенецкой

10.04.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 10 апреля 34-летний мотоциклист скончался в результате ДТП на улице Тростенецкой в Минске.

Мотоциклист погиб после столкновения с авто на Тростенецкой
Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, 59-летний водитель Mitsubishi не уступил дорогу двигающемуся по встречному направлению мотоциклу. Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

 
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Днем 10 апреля 34-летний мотоциклист скончался в результате ДТП на улице Тростенецкой в Минске.
 
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