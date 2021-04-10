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Мотоциклист погиб после столкновения с авто на Тростенецкой
Источник материала: Навiны
Днем 10 апреля 34-летний мотоциклист скончался в результате ДТП на улице Тростенецкой в Минске.
По сообщению пресс-службы СК, 59-летний водитель Mitsubishi не уступил дорогу двигающемуся по встречному направлению мотоциклу. Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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Днем 10 апреля 34-летний мотоциклист скончался в результате ДТП на улице Тростенецкой в Минске.
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