В Беларуси начнут крупно штрафовать за рекламный «спам» в почтовых ящиках

Как все будет происходить на практике, корреспонденту агентства «Минск-Новости»начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.





— Инна Анатольевна, на сегодня о нововведении известно, что рекламораспространители и рекламодатели обязаны будут прекратить рассылку листовок по первому требованию владельца абонентского ящика. Кому и в какой форме заявлять эти требования? Не караулить же в подъезде разносчиков листовок, чтобы вручить им «ноту протеста».





— Для распространения через почтовые ящики листовок, буклетов рекламодатели, как правило, заключают договоры с организациями, физическими лицами (иногда этим занимаются сами работники продвигающего свои товары и услуги предприятия). Нередко пользуются услугами РУП «Белпочта». Поэтому сначала можно позвонить или прийти в свое почтовое отделение, узнать, занимаются ли они этим видом деятельности, и потребовать не бросать рекламную продукцию в свой почтовый ящик. Можно направить письменное обращение, в том числе по e-mail, в РУП «Белпочта». Таким образом потребитель сможет избавиться от части листовок. Второй вариант — связываться непосредственно с каждым рекламодателем: он — ключевая фигура, инициатор рекламной рассылки. При этом желательно иметь подтверждение отправки требования. Письменный запрос является подтверждением заявления с требованием об отказе от рекламы. Если же это звонок по телефону, СМС, сообщения по Viber, то доказательством послужит скриншот страницы смартфона или запись разговора. В крайнем случае можно затребовать распечатку звонков в «Белтелекоме».





— Наклейка в стиле Stop spam! подразумевает, что потребитель отказывается от любой рекламы. Но если кто-то, к примеру, собирается делать ремонт и не прочь получать информацию об услугах сантехников и электриков, а буклеты о скидках в соседнем универсаме его не интересуют? И наоборот. А кто-то хотел бы разрешить опускать в свой ящик, скажем, только предложения от операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.





— Поэтому и вводится гибкая компромиссная норма, а не полный запрет на распространение рекламной продукции через почтовые ящики. Учитываются интересы и получателей, и представителей среднего и малого бизнеса, для которых такой малозатратный способ заявить о себе на рынке порой единственно возможный в силу финансового положения. Наклейки рекомендую делать на русском или белорусском языках во избежание недопонимания.





— Хорошо, требование — для всех или адресное — заявлено, но его проигнорировали. Что делать?





— Разбираться индивидуально в каждом случае. Контроль за соблюдением законодательства о рекламе осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, в столице — администрации районов и Мингорисполком. Туда и следует обращаться. К заявлению желательно приложить имеющиеся доказательства: фото, копии направленных рекламодателю требований, оригиналы или копии листовок, которые продолжают приходить, и другое. Специалисты все изучат, при необходимости запросят дополнительную информацию, вынесут предписание, а если нарушения будут продолжаться, составят административный протокол и направят его в суд. Возможны ситуации, когда сразу неясно, кто виновник. Например, рекламодатель, получив требование о запрете бросать листовки в конкретные почтовые ящики, поставил об этом в известность распространителя, но тот в силу определенных причин поручение не выполнил и продолжает опускать листовки в ящики с предупреждающими наклейками. Тогда рекламодатель должен предоставить подтверждение того, что он действовал добросовестно и принял все необходимые меры, не причастен к нарушению, и к ответственности привлекут распространителя. Разбирательство и установление виновного — задача контролирующего органа, а не потребителя. Кроме того, после привлечения к ответственности нарушителя потребитель имеет право обратиться в суд, чтобы компенсировать свои затраты или моральный ущерб в связи с распространением ненадлежащей рекламы.





— Учитывая большой объем спама, не возникают ли опасения, что исполкомы и суды будут завалены жалобами на рекламодателей?





— Такая перспектива вероятна. Вместе с тем практика показывает: участники рынка прекрасно понимают, что попытки обойти законодательство имеют серьезные последствия. Речь не только о суммах штрафов. Никому не хочется иметь проблемы, писать объяснения, участвовать в разбирательствах. Более того, игнорирование требований потребителей и дальнейшее навязчивое распространение листовок по их почтовым ящикам может произвести обратный эффект — негативное отношение потребителей к рекламе, ее игнорирование, в результате чего она будет неэффективной. Зачем организациям или индивидуальным предпринимателям делать себе антирекламу? Мы надеемся, что включение этой нормы в закон будет способствовать формированию взаимопонимания между потребителями и рекламодателями, уважению интересов друг друга и повышению уровня культуры в таких взаимоотношениях.





— Что можно предпринять сейчас, не дожидаясь 8 июля?





— Размещать наклейки, информировать рекламодателей о нежелании получать рекламу. Пока такие действия носят рекомендательный характер. Надеюсь, рекламный бизнес прислушается к мнению потребителей. Есть и более сложный путь: в рамках гражданско-правовых отношений подать иск в суд на рекламодателя, рекламораспространителя в связи с тем, что для размещения рекламы самовольно используется чужое имущество — почтовый ящик — без согласия его владельца. Но пока о такой практике нам неизвестно.





Справочно





В обновленном Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, вступившем в силу 1 марта 2021 года, пункт 1 статьи 13.9. «Нарушение законодательства о рекламе» гласит: «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 25 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 50 базовых величин».





В первом случае (5–10 базовых) речь идет о физических лицах. Это могут быть ремесленники, самозанятые либо иные физлица, распространяющие ненадлежащую рекламу, пояснили в МАРТ.