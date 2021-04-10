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Минтруда не будет индексировать денежные доходы за март

10.04.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минимальная зарплата и денежные доходы населения за март 2021 года индексироваться не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты. 

«Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 года индексации не подлежат», — рассказали в ведомстве, пишет newsbel.by.

По законодательству, индексация производится в случае, если с момента последнего пересмотра или индексации она превысит порог в 5 %. По информации Белстата, в прошлом месяце инфляция составила 0,7 %. 

Напомним, в последний раз индексация зарплат бюджетников и некоторых пособий и стипендий производилась в январе 2021 года за декабрь 2020. Причиной стала «разогнавшаяся» инфляция.
 
 
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Минимальная зарплата и денежные доходы населения за март 2021 года индексироваться не будут.
 
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