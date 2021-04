Прэмію «Гліняны Вялес» сёлета атрымаў Артур Клінаў за раман «Локісаў»

Источник материала: Свабода

«Гэтая кніга ідэальна ўпісваецца ў фармат прэміі “Гліняны Вялес”. Бо падзеі адбываюцца ў рэгіёне, прычым у нашым рэгіёне – поўначы Беларусі. У сюжэце скарыстаныя мясцовыя легенды, вельмі старыя, яшчэ з язычніцкіх часоў. І па мастацкіх якасьцях кніга знаходзіцца на ўзроўні. Мы яе з задавальненьнем прачыталі», — сказаў Радыё Рацыя сакратар прэміі Андрэй Новікаў.

«Гісторыя страшная, але аж да жуды сьмешная. Магчымы працяг запаветаў Кафкі, Баршчэўскага, Хармса, Платонава і Гогаля. Кожны чытач знойдзе ў рамане нешта блізкае для сябе: вострасюжэтны трылер, філязофскую прыпавесьць, сацыяльную драму, а хтосьці проста пасьмяецца з дакладнага адбітку бязьлітаснай беларускай рэчаіснасьці», — напісана ў анатацыі да раману.

