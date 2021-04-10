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Украинцы не впустили в страну белорусский автобус: у всех пассажиров поддельные справки о ПЦР

10.04.2021 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Украинские пограничники выявили поддельные справки о прохождении ПЦР-тестов у всех 35 пассажиров автобуса, который въезжал из Беларуси. Белорусам отказали во въезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погранслужба Украины информирует, что произошло все в пункте пропуска «Дольск» Луцкой заставы. Инспекторы обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, отсутствуют необходимые реквизиты. У некоторых справок оказались одинаковые номера.






Пограничники проинформировали полицию, там должны определить, есть ли признаки статьи 358 УК Украины (подделка документов). Какова судьба пассажиров, пока непонятно. Погранслужба информирует лишь, что белорусов не пустили в Украину.

Знаете, что произошло? Расскажите!

 
 
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Украинские пограничники выявили поддельные справки о прохождении ПЦР-тестов у всех 35 пассажиров автобуса, который въезжал из Беларуси. Белорусам отказали во...
 
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