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Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам квартала обвалились на 43,5%

10.04.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам квартала обвалились на 43,5%
Автомобили в Беларуси / Еврорадио
Продажи новых машин в Беларуси по итогам первого квартала 2020 года снизились на 43,5%: автодилеры продали 9057 новых автомобилей. За аналогичный период прошлого года было продано более 16 тысяч единиц, пишет BelRetail.by со ссылкой на данные Беларусской автомобильной ассоциации.

Во многом динамика обусловлена всплеском продаж в марте 2020 года, когда в период девальвации рубля беларусы скупили все складские запасы дилеров. Но уже со следующего месяца начались падения продаж. Эксперты объясняют это снижением доходов населения, изменением покупательских приоритетов и сворачиванием автокредитования.

Всего за 2020 год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это меньше на 18,2%.
 
 
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