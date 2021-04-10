Источник материала: UDF



Автомобили в Беларуси / Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам квартала обвалились на 43,5% Всего за 2020 год было продано 52 768 автомобилей.

Во многом динамика обусловлена всплеском продаж в марте 2020 года, когда в период девальвации рубля беларусы скупили все складские запасы дилеров. Но уже со следующего месяца начались падения продаж. Эксперты объясняют это снижением доходов населения, изменением покупательских приоритетов и сворачиванием автокредитования.Всего за 2020 год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это меньше на 18,2%.