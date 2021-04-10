|
Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам квартала обвалились на 43,5%
Источник материала: UDF
Автомобили в Беларуси / Еврорадио
Во многом динамика обусловлена всплеском продаж в марте 2020 года, когда в период девальвации рубля беларусы скупили все складские запасы дилеров. Но уже со следующего месяца начались падения продаж. Эксперты объясняют это снижением доходов населения, изменением покупательских приоритетов и сворачиванием автокредитования.
Всего за 2020 год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это меньше на 18,2%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за 2020 год было продано 52 768 автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)