«Возьмут на вооружение российскую модель». Что замышляют власти, перестраивая партийную систему?

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«На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона», – отметил руководитель страны.

«Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог».

«Речь будет идти о фактическом уничтожении оппозиционных партий»





Фото: belsat.eu

«Думаю, речь в первую очередь будет идти о фильтрации, фактическом уничтожении оппозиционных партий в Беларуси, тех организацией, которые осуществляют более-менее независимую деятельность и не могут использоваться властью в своих интересах. Оппозицию попытаются полностью свести до уровня «Говори правду», т.е. до уровня управляемой оппозиции», – сказал Усов.

«Власти научены опытом 2020 года, когда, казалось бы, слабый кандидат в лице Тихановской неожиданно стал катализатором масштабного политического движения. Вместо реальных партий будут регистрироваться квазипартии, партии уровня структуры Воскресенского или партии с пророссийской ориентацией как «Союз», – считает Усов.

«Но учитывая тот факт, что все партии будут подконтрольными, это не будет иметь большого значения. Возможно, власти возьмут на вооружение российскую модель. Там присутствует партийной большинство в лице «Единой России» и так называемая «системная оппозиция» в лице КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», – сказал Усов.

«Но учитывая полное недоверие населения к власти, она сможет функционировать только благодаря административному ресурсу», – полагает Усов.

«Все будет выглядеть довольно демократически, но в интересах России»





Фото: svaboda.org

«Надуманных причин, думаю, будет более чем достаточно. Не исключаю варианта, что даже все из ныне существующих партий не пройдут перерегистрацию. Любую могут закрыть – и БНФ, и нашу «Грамаду», и ОГП, и «Справедливый мир». Любую, кто критикует власти, выступает со своей программой», – считает Гриб.

«В ряде стран этот порог значительно меньше. Существующий ныне в Беларуси достаточно большой с учетом количества населения», – прокомментировал слова министра Гриб.

«Думаю, эта версия имеет свое право на существование. Это один из кратчайших путей оказать воздействие на всю белорусскую политику. Если действительно часть президентских функций передадут парламенту, если там окажутся пророссийские партии, то они будут оказывать влияние на формирование его руководства и на законодательные решения. Все будет выглядеть довольно демократически, но в интересах России. Возможно, поэтому представители «русского мира» уже побежали регистрироваться», – отметил Гриб.

«Послушал его выступления о выделении земельных участков. Заброшенные дома в деревнях – да, конечно, ими могут распоряжаться местные органы. Потому что на них нет спроса, они никому не нужны. А вот что касается участков у больших городов – «распоряжаться будут только я». Даже в таком вопросе Лукашенко никому не хочет отдавать свои полномочия. И можно поверить, что он отдаст кому-то право принимать политические решения? Очень сомневаюсь в этом», – сказал Гриб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Возьмут на вооружение российскую модель». Что замышляют власти, перестраивая партийную систему? Оппонентов власти попытаются полностью свести до уровня управляемой оппозиции.

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