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Андрей Арямнов: привожу себя в порядок к Олимпиаде-2021. Не все идет по плану. Но все-таки еще хочется показать кузькину мать

10.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов рассказал, что готовиться к Олимпиаде-2021 в Токио.



Беларусь на Играх в тяжелой атлетике сможет представить только один мужчина и одна женщина.

Лучше поздно чем никогда. Чемпионат Европы-2020 в 2021 году!

Дорогие друзья задается очень много вопросов всем не могу ответить.

Сейчас я привожу себя в порядок для подготовки к Олимпийским играм. В 109 кг гонять не увидел смысла, сейчас идет набор мышечной массы. И все-таки год безделья дает о себе знать! Пока переломаешь тело, привыкнешь к нагрузкам и правильному питанию, стабилизируешь иммунитет, это не один день.

Основная задача сегодняшнего дня — не сбивать тренировочный режим. На соревнованиях, как на очередной тренировке. Набрать очки. И ни на секунду не останавливаться, работать над собой и окружающей себя действительностью.

Извините, что публикую мало информации, очень серьезная подготовка и ситуация, далеко не все идет по плану, увы. Все-таки еще хочется показать кузькину мать... — написал Арямнов в инстаграме.

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/other/383006
 
 
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Олимпийский чемпион Андрей Арямнов рассказал, что готовиться к Олимпиаде-2021 в Токио.
 
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