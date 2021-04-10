|
В Минске в аварии погиб мотоциклист
Источник материала: Партизан
Днем 10 апреля 59-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по улице Тростенецкой в Минске. Проезжая вблизи дома 5 указанной улицы, при совершении поворота налево он не уступил дорогу двигающемуся по встречному направлению мотоциклу.
Водитель мотоцикла, 34-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия,
Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и управления ГКСЭ по городу Минску проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 10 апреля 59-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по улице Тростенецкой в Минске. Проезжая вблизи дома 5 указанной улицы, при совершении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)