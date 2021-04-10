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Премьер-министр ОАЭ назвал имя первой в стране женщины-космонавта
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум огласил состав национального отряда астронавтов, в число которых вошла женщина-астронавт,
Нура Аль-Матруши окончила Университет ОАЭ по специальности «инженер-механик» и является членом Американского общества инженеров-механиков.
По словам девушки, она с детства грезила космосом и следила за всеми событиями в области космонавтики.
Первая в истории ОАЭ женщина-астронавт Нура Аль-Матруши, как и её коллеги, была отобрана из 4 тыс кандидатов и в ближайшее время начнёт подготовку в рамках программы NASA.
Фото: Twitter
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Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум огласил состав национального отряда астронавтов, в число которых вошла женщина-астронавт, сообщает «мк.ru». Нура...
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