РПЦ рассматривает документ, который регламентирует практику экзорцизма

Источник материала: ОНТ

Комиссия по богословию РПЦ разработала регламент проведения процедуры экзорцизма, передаёт РИА «Новости».

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», – прокомментировал новость председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также митрополит отметил, что проект документа, касающегося практики «изгнания бесов» после рассмотрения в комиссии Межсоборного присутствия поступит в работу редакционной группы, а затем, может быть опубликован в качестве проекта для внесения в него изменений и поправок.

Фото: Pixabay

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