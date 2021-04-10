ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РПЦ рассматривает документ, который регламентирует практику экзорцизма

10.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

РПЦ рассматривает документ, который регламентирует практику экзорцизма

Комиссия по богословию РПЦ разработала регламент проведения процедуры экзорцизма, передаёт РИА «Новости».

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», – прокомментировал  новость председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также митрополит отметил, что проект документа, касающегося практики «изгнания бесов» после рассмотрения в комиссии Межсоборного присутствия поступит в работу редакционной группы, а затем, может быть опубликован в качестве проекта для внесения в него изменений и поправок.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия по богословию РПЦ разработала регламент проведения процедуры экзорцизма, передаёт РИА «Новости». «Практика экзорцизма существует не во всех поместных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Арямнов: привожу себя в порядок к Олимпиаде-2021. Не все идет по плану. Но все-таки еще хочется показать кузькину мать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by