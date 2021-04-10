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РПЦ рассматривает документ, который регламентирует практику экзорцизма
Источник материала: ОНТ
Комиссия по богословию РПЦ разработала регламент проведения процедуры экзорцизма,
«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», – прокомментировал новость председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Также митрополит отметил, что проект документа, касающегося практики «изгнания бесов» после рассмотрения в комиссии Межсоборного присутствия поступит в работу редакционной группы, а затем, может быть опубликован в качестве проекта для внесения в него изменений и поправок.
Фото: Pixabay
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Комиссия по богословию РПЦ разработала регламент проведения процедуры экзорцизма, передаёт РИА «Новости». «Практика экзорцизма существует не во всех поместных...
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