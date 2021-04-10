Что должно быть в рационе питания пожилого человека?

Источник материала: ОНТ

В рационе человека преклонного возраста обязательно должно присутствовать достаточное количество калорий, витамина D, микроэлементов, кальция, а также белка. Об этом сообщила главный внештатный специалист, гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина, пишет РИА «Новости».

Специалист отметила, что некоторые пожилые люди убеждены, что не должны много питаться – так как не работают и мало двигаются. Это ошибочно. Хорошо питаться в преклонном возрасте очень важно.

Эксперт отметила, что если в рационе питания нет или мало продуктов, которые снабжают организм нужным количеством калорий, белка, витамина D, кальция и микроэлементов, процессы старения ускоряются.

Также очень быстро начинает развиваться синдром дефицита питания, уточнила Рунихина.

Медик отметила, что крайне важно следить за питанием пожилых людей – они сами и их семьи должны внимательно наблюдать за правильным рационом питания почтенных членов семейства.

Эксперт подчеркнула, что достаточное количество белка в рационе пожилого человека – 1-1,5 грамма на килограмм веса ежедневно.

Фото: pixabay

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