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Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея

10.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея

Президентская команда одержала победу в финале хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На льду и на трибунах было много эмоций.

Уже по традиции субботние матчи собирают аншлаг на «Олимпик Арене». Это больше, чем игра. Скорее мотивация и настоящее шоу для болельщиков с отличной концертной программой, конкурсами и подарками. Одному из гостей достался игровой свитер Александра Лукашенко с автографом и личным пожеланием удачи. 

На трибунах много детей, национальные флаги украшают всю арену. А на льду кипят нешуточные страсти. 10 апреля встречались действительно достойные соперники.

Команда Президента в итоге победила сборную Брестской области со счетом, 12:4. Кубок украсит и без того внушительную коллекцию наград команды Главы государства. 

Заслуженные награды, конечно, получили и лучшие хоккеисты. Это действительно был интересный турнир, который проходил в непростое время, на фоне пандемии, но все равно объединял людей. И для любителей хоккея, болельщиков важно, что он состоялся. И завершился невероятным по накалу и эмоциям матчем и яркой победой. После чего Александр Лукашенко отблагодарил болельщиков, отправив на трибуны сотни сувениров. 

Фото: БЕЛТА

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Президентская команда одержала победу в финале хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На льду и на трибунах было много...
 
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