«Прошла любовь»: каких женщин мужчины быстро забывают

Источник материала: ОНТ

Каждый человек выделяет феромоны и имеет собственный уникальный запах. При этом феромоны могут как привлекать, так и отталкивать потенциальную пару. Чем большее количество отношений поддерживает человек, тем слабее его способность отличать запахи партнеров. Но наиболее сильные из них влияют на людей удивительным образом – они способны заставить индивида забыть о любых других связях.

Химия и половое восприятие

Маркеры химической коммуникации животных, или феромоны, были открыты в 1962 году Адольфом Бутенандтом – биологом из Германии, лауреатом Нобелевской премии по химии. Ученый уже тогда начал выделение из мочи человека дегидроэпиандростерона, андростерона и эстратетраенола – эти вещества синтезируются половыми гормонами. Бутенандт установил, что у индивида любого пола есть запах, имеющий отношение к его сексуальности.

В 2004 году американский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, доктор Ричард Аксел доказал, что люди считывают ароматы и с их помощью подбирают себе партнеров. Ученый открыл семейство генов, которые кодируют улавливающие запахи белки. У человека каждый обонятельный рецептор распознает отдельные химические сигналы. При этом все вместе они «рисуют» общую обонятельную картину. Так, мужчина на уровне интуиции может понять уже после нескольких секунд общения с женщиной, хочет ли он заводить с ней семью. Уточняется, что для этого на даме не должно быть «посторонних» ароматов духов, косметики и т.д.





Примечательно, что человек может запоминать запахи партнеров. В 2010 году к этому выводу одновременно пришли ученые из Центра исследований обоняния и вкуса в Филадельфии (США), а также из Ливерпульского университета (Великобритания). Исследователям был открыт новый вид белка – дарцин. Он играет роль стимулятора памяти и помогает запомнить специфический запах.

Феромоны и биологическая память

Ученые Кемеровского государственного университета (Россия) провели большое исследование влияния феромонов на мужчин. После многочисленных тестов и экспериментов было установлено, что мужчины с одним половым партнером воспринимают запах своей гораздо четче и могут даже улавливать изменения физического состояния своей дамы. Но при частых сексуальных контактах с разными женщинами в памяти запахов остаются лишь дамы с особенно выраженным фоном феромонов. Это происходит на биологическом уровне.





Кемеровские исследователи опытным путем выяснили, что сильный аромат женских феромонов благотворно действует на физиологию мужчины. Медики отметили у всех волонтеров улучшение тонуса кровеносных сосудов, стабилизацию уровня тестостерона в крови и даже укрепление иммунитета. Подчеркивается, что такой нейробиологический маркер стирает из памяти мужчины запахи партнерш без столь сильного поля феромонов. Индивид также может задумываться, что именно эта дама, возможно, идеально ему подходит, так как рядом с ней у него на физиологическом уровне будет улучшаться самочувствие.

Фото: Pixabay

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