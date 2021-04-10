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Самый полезный способ приготовления яиц назвала нутрициолог

10.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый полезный способ приготовления яиц назвала нутрициолог

Самый полезный способ приготовления яиц назвала нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она посоветовала не жарить и не варить яйца долго, иначе белок будет намного хуже усваиваться в организме. Специалист посоветовала готовить яйца всмятку или яичницу-глазунью.

Ольга Деккер отметила, что яйца в целом – весьма полезный продукт, так как в них есть белок и лецитин. Она сообщила, что нужно есть разные виды яиц – не только куриные, но и перепелиные, утиные и гусиные.

Специалист развеяла миф о том, что яйца повышают «плохой» холестерин. Нутрициолог заметила, что большая часть, 80% этого органического соединения вырабатывается в печени и лишь 20% зависит от того, как питается человек.

Фото: pixabay

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Самый полезный способ приготовления яиц назвала нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Она...
 
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