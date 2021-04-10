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Дело о краже украшений у Натальи Королевой раскрыто. Задержана женщина
Источник материала: ОНТ
Правоохранители раскрыли нашумевшее дело о крупной краже украшений и денег у Наташи Королевой и ее супруга Тарзана. Задержана и находится в статусе подозреваемой 32-летняя Милана – Екатерина Н. Об этом
Ранее СМИ сообщали о том, что в доме певицы произошла кража украшений на 5 миллионов российских рублей, также были похищены три тысячи евро.
Пропажу обнаружила сама певица, которая вернулась с отпуска. Наталья Королева обратилась в полицию и написала заявление. Разразился скандал, стало известно, что к краже причастен супруг знаменитости Тарзан.
Сам он записал видео, где признался, что изменил жене, но его опоили наркотическими веществами. По данным РЕН ТВ, девушка, с которой Тарзан изменял Наталье, заявила, что встречается с ним давно и даже забеременела от него.
Фото pixabay
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Правоохранители раскрыли нашумевшее дело о крупной краже украшений и денег у Наташи Королевой и ее супруга Тарзана. Задержана и находится в статусе подозреваемой...
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