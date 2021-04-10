Надо делать производственную гимнастику, как в СССР. Как 74-летний минчанин тренирует в фитнес-зале

Источник материала: Tut.by

Юрий Лапшанский говорит, что может оценить проблемы со здоровьем у человека по походке. Больше 50 лет его работа была связана с движением тела: сначала в балете, потом в спорте. Сейчас минчанину 74 года. Мог бы уйти на пенсию, но продолжил работать в фитнес-зале. HEALTH.TUT.BY рассказывает о необычном тренере, который уверен: беды многих — из-за неумения не тренироваться, а расслабляться.





Юрий родился в Минске. Окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. Вагановой и Государственный институт театрального искусства им. Луначарского в Москве. Долгое время был солистом балета и балетмейстером — в Новосибирске, Омске, Москве, Донецке, Киеве, Минске, Быдгоще. После развала СССР преподавал в Университете культуры в Минске, позже работал балетмейстером в музыкальном театре.

— Одного балета всегда было мало! В 1989 году мы с моим другом, тренером Александром Гладченко организовали кооператив, чтобы внедрять по всему Союзу белорусское изобретение — биомеханическую стимуляцию (при биомеханической стимуляции на мышцы человека воздействуют вибрацией — прим. TUT.BY). Эта методика была внедрена для космонавтов в Звездном городке, для подводников, артистов балета, работников атомных станций и даже на некоторых предприятиях вроде чулочной фабрики в Краснодаре — всего в 30 городах СССР. Позже она появилась и во многих странах Европы.

С тех пор Юрий заинтересовался биомеханикой движения. Медицинского образования у минчанина нет, сам он учился по книгам об анатомии и физиологии. По мнению тренера, главный принцип человеческого организма в том, что в нем все несет функциональную нагрузку. На этом строится методика тренировок Юрия Art Mobil. С ее помощью он работал с танцорами, а после и со сборными по художественной гимнастике — из Чили, Мексики, Испании, Италии, Узбекистана, Словении.





«Сколиоз — вот серьезная проблема»

В фитнес-зал Юрий попал «само собой»: на тренировки стали приходить спортсмены на реабилитации, женщины после родов, дети со сколиозом.

— Когда знакомлюсь с человеком, сразу обращаю внимание на его походку: какие мышцы не включаются в работу? Должна правильно становиться стопа, включаться нужные мышцы спины и ног. Кажется, ерунда — но любые отклонения в ходьбе могут дать о себе знать, скажем, болью в пояснице, шее, колене, тазобедренном суставе.

Сколиоз Юрий называет одной из главных проблем современного человека. Часто это последствие неправильного движения в повседневной жизни. Юрий поработал в фитнес-зале с айтишниками и уверяет, что на их здоровье плохо отражается «скрученная» рабочая поза:

— Внутренние органы сдавлены, диафрагма сдавлена, дыхание слабое… Всем, кто долго сидит, нужно раз в 45 минут вставать и делать производственную гимнастику. Как в Советском Союзе!





Нет возможности ходить в зал — можно и онлайн с тренером поработать. Юрий на себе ощутил новую реальность года пандемии: показывал паре из Австрии упражнения по реабилитации через интернет.

— Для тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, — очень хороший вариант. Минусы есть: онлайн все не покажешь. Но если другой возможности двигаться нет, то лучше так, чем никак.

«Накачаться ради объема — это провальная цель»

В минском зале «Форма» Юрий — самый возрастной тренер. Молодые коллеги с ним на «ты». Из-за возраста не подкалывают, но, если что, он не против. Уходить на пенсию с концами не спешит.

— Денег не хватает, — смеется тренер. — А еще держит то, что в тренажерном зале с моей методикой я могу помогать. Как оставишь тренировки, например, с детьми со сколиозом?

Занятий в зале у Юрия немного: может быть, пара часов каждый день, а может — 3−4 часа в неделю. Четкого расписания нет: бывает, боль отпустила — и клиенты занятия бросают до нового инцидента.

— Есть сменяемость в зависимости от поры года. Первый пик — в октябре, второй — в марте — апреле, когда все начинают готовиться к лету. В год до пандемии после окончания зимы еще много приходило ребят, которые на лыжных курортах получали проблемы с коленями, суставами.





За свою спортивную биографию Юрий попробовал разные виды фитнеса. Нет таких, которые бы он полностью не одобрял с точки зрения здоровья.

— Просто нужен индивидуальный подход. Некоторым, например, полезнее было бы не железо таскать, а бегать. А некоторым нужно начинать с тренировок… пищеварительной системы. В зале полно людей, которые «качаются» сами по себе. Обращаю иногда внимание на то, как они ходят, и понимаю, что толку от таких занятий мало. Многие хотят красивое тело — но нужно понимать, как устроены мышцы, физиологию и биомеханику движения, как тренировать силу. Мышцы должны выполнять свою функцию, а просто качаться ради объема — цель провальная.

«По молодости работает энергия заблуждения»

В 74 года личные тренировки Юрию заменяет активная работа в зале. Со стороны жизнь его кажется подвижнее, чем у многих ровесников. К врачам ходит крайне редко.

— Может быть, некоторые пенсионеры ходят в поликлинику потому, что это привычка? Или считают, что, раз человек стареет, должен жаловаться на боль? На Востоке, конечно, по-другому: там много методик по сохранению здоровья — те же медитации, йога, тай-чи.





— А как вам на все хватает энергии?

— По молодости работает энергия заблуждения: когда ты ничего не знаешь, то должен бегать и учиться. А с возрастом появляются знания — и лень, — улыбается Юрий. — В нашей нервной системе есть симпатическая и парасимпатическая части. Первая, условно говоря, отвечает за состояние стресса, вторая — за расслабление.

Что такое симпатическая и парасимпатическая части нервной системы Автономная нервная система управляет всей работой организма, на нее не может повлиять воля человека. В ней выделяют две части. Симпатическая нервная система во время интенсивной работы тела или стресса усиливает у человека работу сердца, ускоряет дыхание и повышает давление. Парасимпатическая нервная система, наоборот, отвечает за то, чтобы во время сна и покоя тело восстанавливало запасы энергии: снижает частоту ритма сердца, стимулирует работу желез в пищеварительном тракте и т.д.

— Так вот, важно не забывать про «парасимпатической режим». Отдохнуть. Не спешить. Иногда под бокал вина с хорошей закуской. Когда организм работает только на симпатическую систему, он может в один момент взять и развалиться. А для него нужно создавать комфортные условия. Занятия в зале тоже к ним относятся: потренировался, мышцы поработали. Словом, для здоровья важно найти баланс между системами.

— А вы нашли?

— Ой, не уверен, — честно признается тренер.