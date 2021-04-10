Замглавы МИД Польши предупредил о последствиях за репрессии в отношении поляков в Беларуси

Польша не потерпит репрессий белорусского режима в отношении поляков, заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньски.



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Как передает Польское радио , замглавы МИД отметил, что власти в Варшаве прилагают все усилия, чтобы преследования поляков в Беларуси обернулись для режима Александра Лукашенко международными последствиями.

По словам Яблоньского, введенные к этому времени санкции против лиц, связанных с режимом в Минске, должны охватить всех ответственных за преследование польского меньшинства.

«Мы не потерпим каких-либо действий против польских граждан. Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза», — сказал замглавы польского МИД.

Как сообщалось, в отношении главы неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелики Борис и «иных лиц» возбуждено дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Помимо Борис задержаны и обвиняются в разжигании вражды четверо представителей СПБ — Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анджей Почобут и Анна Панишева. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.