Как правильно заготавливать и как с максимальной пользой использовать березовый сок









В чем польза березового сока





В состав сока входят сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза), органические кислоты, ферменты и вещества, обладающие высокой антимикробной активностью (фитонциды). Также немало минеральных элементов, в которых нуждается ослабленный весенним гиповитаминозом организм. Выпив березового сока, мы словно "подзаряжаем батарею", пополняя организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди...





пишет interfax.by. Если выпивать хотя бы по стакану сока в день, почувствуете себя бодрей и энергичней. Исчезнут сонливость, подавленность, усталость. Весенний свежий сок можно считать, пожалуй, одним из лучших диетических средств. Систематический его прием оказывает тонизирующее действие,interfax.by. Если выпивать хотя бы по стакану сока в день, почувствуете себя бодрей и энергичней. Исчезнут сонливость, подавленность, усталость.





Березовый сок - хорошее общеукрепляющее средство при самых разных заболеваниях. Помимо прочего, он оказывает мочегонное действие. Стимулирует функцию почек. Способствует выделению мочевой кислоты, усиливает диурез. Он полезен людям с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Прозрачный напиток укрепляет силы тех, кто имеет заболевания легких, артрит или бронхит. Однако людям с мочекаменной болезнью и язвой желудка стоит проконсультироваться с врачом прежде, чем решили оздоровиться при помощи березового сока.





Но стоит понимать: этот сок - не лекарство, а подаренное природой хорошее поддерживающее средство, которое стоит применять в комплексном лечении головной боли, кашля, заболеваний суставов.

Рекомендуется пить его при кожных проблемах - экземе, лишае, фурункулезе. Им полощут горло при ангине...





В косметических целях соком березы обмывают лицо при угрях, используется для мытья головы с целью укрепления волос. Кстати, сезон сбора березового сока - отличный повод внимательно перечитать советы косметолога по его использованию в качестве средства для красоты.





Как правильно заготавливать березовый сок





В нынешнем году сезон начался позже обычного из-за нестабильных климатических условий, однако с конца марта заготовку начали отдельные лесхозы Брестской и Гродненской областей и позже к ним присоединялись все новые и новые организации. Купить сок можно непосредственно в лесничествах, однако многие предпочитают заготавливать его самостоятельно. Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф.





В Минлесхозе рекомендуют обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут вам доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.

Правила сбора березового сока, а также других "даров леса" прописаны в постановлении министерства лесного хозяйства №4 "Об утверждении перечня видов побочного лесопользования и правил заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования".





Помимо того, что собирать сок можно только в специально отведенных для этого местах (в перестойных и спелых древостоях, предназначенных для рубок главного пользования, но не более чем за пять лет до их рубки), есть еще ряд особенностей, касающихся самого процесса заготовки.





Итак, для сбора сока можно использовать здоровые деревья I и II классов бонитета с полнотой не менее 0,4, неповрежденные, с хорошо развитой кроной. Диаметр ствола должен быть не менее 20 см (на уровне груди). Подсочка единичных деревьев запрещена.





Выбрав подходящее дерево, вы должны на высоте 35-50 см от корневой шейки наметить отверстие (или отверстия). Причем, количество отверстий зависит от диаметра ствола дерева. Так, при диаметре 20-26 см можно сделать только один канал, 27-34 см - два, 35-40 см - три, а если диаметр ствола 40 см и более, то 4 отверстия.

Перед тем как сверлить канал, необходимо топором или стругом снять грубую кору, но не повредить при этом луб. Отверстия сверлятся с некоторым уклоном вниз, диаметр канала - 1 см, глубина - 2-3 см без учета толщины коры. Делать отверстия диаметром более 1 см запрещается.





Вместо сверления канала допускается пропиливание бензопилой без снятия коры. Пропил должен делаться под углом (не более 30°), его длина не должна превышать 10 см, а глубина - 2 см (без учета коры). Место для среза необходимо намечать на высоте 35-50 см от корневой шейки. Количество срезов зависит от диаметра ствола (20-34 см - один пропил, более 34 см - два пропила). Если делается несколько пропилов, то расстояние между ними не должно быть менее 20 см.





После того как канал просверлен (сделан пропил), в него вставляется желобок из нержавеющей стали или свежесрезанных побегов лещины, клена или липы длиной 20-25 см. Под желобок нужно поставить сокосборник (стеклянную или эмалированная емкость, полиэтиленовый пакет и т.п).





Во второй половине сезона сбора сока следует деревянной лопаточкой удалить жировой гриб, который образуется у каналов. Если вы решили пользоваться одним и тем же деревом несколько сезонов, то новое отверстие необходимо делать на расстоянии не менее 20 см от старого.





Сок необходимо собирать по мере наполнения сокосборника, но не реже чем раза в сутки. После окончания сезона нужно убрать желобки, а каналы закрыть деревянными пробками и замазать варом, садовой мазью и другими средствами, оберегающими деревья от болезней.







