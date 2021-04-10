Министр обороны: Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в этом году





Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)





"За последние семь лет Украина очень много сделала на этом пути (вступления в НАТО – ред.), что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение плана действий по членству в альянсе в этом году", – заявил Таран.





По словам министра, получение ПДЧ – первоочередной приоритет политического руководства Украины для усиления обороноспособности государства. Он выразил уверенность, что евроатлантическая интеграция является залогом суверенитетом и территориальной целостности Украины, и от такого решения выиграют и Украина, и НАТО.





- 2 апреля 2021 года вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО осенью 2021 года.





- 6 апреля в разговоре с генсеком НАТО Столтенбергом президент Зеленский заявил, что вступление в НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе.





- В тот же день Зеленский в беседе с премьером Канады Трюдо попросил его поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО.





- 7 апреля глава Военного комитета НАТО Пич назвал ключевые реформы, необходимые Украине для сближения с альянсом.