Минтруда рассказало, каких специалистов не хватает на рынке труда и почему не будет индексировать зарплаты бюджетников









пишет b-g.by. Наиболее востребованы медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. Об этом сообщили в Минтруда. В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей на полный рабочий день. При этом около 62% из них — по рабочим профессиям,b-g.by. Наиболее востребованы медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. Об этом сообщили в Минтруда.





В сфере здравоохранения и соцуслуг наиболее востребованы медицинская сестра (2,4 тысячи вакансий), врач-специалист (2,3 тысячи), санитар (1,2 тысячи), фельдшер-лаборант (364), фельдшер (260).





В оптовой и розничной торговле больше всего востребованы продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водители автомобиля (153).





В промышленности наиболее востребованы швея (1,3 тысячи вакансий), слесарь-ремонтник (479), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесарь механосборочных работ (411), водитель автомобиля (319).





В строительстве нанимателям больше всего нужны каменщики (557 вакансий), штукатуры (535), плотники (327), маляры (317), монтажники строительных конструкций (299).





В сельском, лесном и рыбном хозяйствах наиболее востребованы тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тысячи вакансий), оператор машинного доения (901), водитель автомобиля (729), животновод (672), ветеринарный врач (445).





Также в Минтруда пояснили, что минимальную зарплату, которая составляет 400 рублей, индексировать за март не будут. Чиновники не намерены индексировать зарплаты бюджетников, пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.





Причина — индекс потребительских цен за март не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Инфляция в марте составила 0,7%, а с начала года — 3,8%.





«Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 года индексации не подлежат», — заявили в Минтруда.





Напомним, в последний раз в Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников, пособие по безработице и некоторые стипендии в январе этого года — за декабрь прошлого. Причина — разогнавшаяся инфляция.





К слову, по данным Белстата, уже четыре месяца подряд предприятия увольняют больше людей, чем берут на работу. За этот период уволили на 21 729 человек больше, чем наняли. Если посмотреть данные за последние 12 месяцев, то разрыв еще больше – 53 262 рабочих места. Здесь следует уточнить, что в этой статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.





В январе этого года в сфере здравоохранения и социальных услуг на работу было принято 3 163 человека, уволено 3 917 человек. Уволенных оказалось на 754 человека больше.





Глава Минздрава Дмитрий Пиневич накануне заявил, что отток медицинских кадров из страны не является уникальным явлением, с ним сталкиваются все страны мира.





«К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200−250 человек. Кстати, 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200−250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному. Кстати, об этом мы и говорили и на уровне главы государства, когда докладывались. Переток туда и возвращение обратно несет за собой тоже колоссальный положительный эффект. С одной стороны, у нас четыре вуза, я об этом с гордостью рассказываю, мы даем четырьмя вузами 30% экспорта образовательных услуг страны вообще в целом», — заявил Пиневич.











