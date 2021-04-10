Романчук – о сокращении численности населения на 60 тысяч человек: «Беларусь погружается в демографическую яму»

Известный белорусский экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook прокомментировал данные Белстата из свежего бюллетеня по численности населения Беларуси. На начало 2021 года в нашей стране проживало 9 349 645 человек. Это на 60 614 человек меньше, чем на начало 2020 года. Тогда в стране было 9 410 259 человек.





пишет Брестская газета, динамика населения – это самый лучший и красноречивый показатель одобрения людьми всего, что происходит в стране. Если жизнь во всех ее проявлениях воспринимается людьми с оптимизмом, то они заводят детей, увеличивают размер семьи и культивируют семейственность. Семейственность – это показатель страны, в которой перед людьми открыты социальные, профессиональные, экономические, политические лифты. По мнению Романчука,Брестская газета, динамика населения – это самый лучший и красноречивый показатель одобрения людьми всего, что происходит в стране. Если жизнь во всех ее проявлениях воспринимается людьми с оптимизмом, то они заводят детей, увеличивают размер семьи и культивируют семейственность. Семейственность – это показатель страны, в которой перед людьми открыты социальные, профессиональные, экономические, политические лифты.

Экономист отмечает, что сейчас население нашей страны точно такое же, как 46 лет назад – в 1975 году. Тогда в БССР проживало 9 360,5 тысяч человек. По его мнению, 46 лет – это длина демографического порочного круга, а сейчас «Беларусь медленно, но уверенно погружается в демографическую яму».





«Беларусь – страна, в которой доминирует схематоз, а не семья, фаворитизм, а не личные достижения, непотизм, а не открытая конкуренция честных производителей. В Беларуси нет лифтов для граждански честных, социально ответственных, экономически независимых людей. Поэтому действует токсичный, очень опасный для страны отрицательный кадровый отбор в системе государственного управления и управления государственными ресурсами/активами», – считает экономист.





Он отмечает, что рекорд населения Беларуси был зафиксирован в начале 1994 года – 10 243,5 тысяч человек. В период 1994 – 2021 гг. населения нашей страны сократилось на 894 тысячи человек или на 8,7%. В период 2010-2019 гг. естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 154,2 тысячи человек. В середине 1970-ых число браков превышало число разводов почти в четыре раза. В 2019 году – только в 1,8 раза.





«Беларусь слабеет, стареет, дряхлеет и теряет энергию жизни, которую вдохнули в нас наши деды. Разбазарить, профукать, промотать такую страну – это особые управленческие таланты белорусских VIP-распорядителей чужого за последние 25 – 30 лет. Они не повели страну за цивилизованным миром. По факту выбранное ими направление движения оказалось не по душе белорусам. Поэтому они рожают меньше, уезжают из страны больше. Жить в неволе – самая отвратительная демографическая политика. К сожалению, белорусские властные номенклатурно-силовые группировки до сих пор этого не поняли», – подытожил Романчук.





Напомним, по данным Белстата, на начало 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 человек. Это на 60 614 человек меньше, чем на начало 2020 года. Тогда в стране было 9 410 259 человек.





В начале 2020 года по сравнению с 2019-м численность населения страны сократилась на 18 998 человек. На начало 2019 года в Беларуси жили 9 429 257 человек, а на начало 2020-го – 9 410 259. То есть за последний год по сравнению с предыдущим скорость сокращения численности населения увеличилась в три раза.





В Брестской области население за год сократилось на 9 196 человек, в Витебской – на 13 261, в Гомельской – на 11 538 человек, в Гродненской – на 7 704 человека, в Могилевской – на 8 667 человек. В Минской области население увеличилось на 99 человек, а в Минске сократилось на 10 347 человек.





Городское население в стране уменьшилось на 23 585 человек, а сельское – на 37 029 человек.





За счет чего произошло такое сокращение населения, точно неизвестно, так как данные по смертности Белстат еще не публиковал. TUT.BY предполагает, что на сокращение населения повлияли три момента: рост смертности, падение рождаемости и дополнительный миграционный отток. Также нужно учитывать, что в прошлом году началась и пандемия COVID-19.





Напомним, что последние опубликованные данные по смертям широкой общественности Белстат предоставлял только за январь-март 2020 года. За тот период всего по разным причинам умерли 31 039 человек (для сравнения: в 2019-м году – 32 229).





Данные о смертности в Беларуси за первую половину 2020-го появились в системе ООН. Оказалось, что в июне 2020 года количество смертей на 3 753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие 2020-го вообще побила пятилетний рекорд.











