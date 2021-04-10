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В Украину не пустили автобус из Беларуси
Источник материала: Партизан
Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает украинская пограничная служба.
Пограничники обратили внимание, пишет TUT.BY, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.
Фото: пограничная служба Украины
Фото: пограничная служба Украины
Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.
Фото: пограничная служба Украины
Если вам известно что-либо о судьбе пассажиров или вы сами находитесь в этом автобусе — напишите нам в телеграм или вайбер.
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Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска...
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