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В Украину не пустили автобус из Беларуси

10.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает украинская пограничная служба.

В Украину не пустили автобус из Беларуси
Пограничники обратили внимание, пишет TUT.BY, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.


Фото: пограничная служба Украины


Фото: пограничная служба Украины

Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.


Фото: пограничная служба Украины

Если вам известно что-либо о судьбе пассажиров или вы сами находитесь в этом автобусе — напишите нам в телеграм или вайбер.
 
 
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Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска...
 
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