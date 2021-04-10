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"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

10.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина, а также о многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.

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31:37 Что не так с лечением сексуальной или порно зависимости?

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Барабанщик The Beatles Ринго Старр рад каждому трезвому дню, сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик: вылечиться от зависимости невозможно? Три способа...
 
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