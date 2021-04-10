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Toyota Mirai и Lexus LS обзавелись шоссейным автопилотом Advanced Drive

10.04.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый седан Mirai на топливных элементах и роскошный Lexus LS 500h стали первыми моделями концерна Toyota с фирменной системой Advanced Drive, позволяющей водителю во время движения по автомагистрали не держать руки на руле.


Для работы Advanced Drive использует стереокамеры под лобовым стеклом, лидар спереди и несколько радаров по периметру кузова. «Завязан» шоссейный автопилот на навигационную систему, используя высокоточные карты — комплекс может вести машину по магистрали, удерживая ее в полосе, управляя скоростью и поддерживая безопасную дистанцию.


Также есть функции автоматической смены полосы движения и обгона, но по сигналу водителя он должен включить соответствующий поворотник или нажать кнопку на руле: по факту система сделает все сама, а водитель нужен лишь для контроля. Он может отпустить руль, но при этом все равно должен следить за дорожной обстановкой: чтобы он не отвлекался, в салоне установлена специальная камера, и электроника подаст предупреждающие сигналы (световая и звуковая сигнализация, также начинает вибрировать ремень безопасности), если зафиксирует, что водитель не смотрит на дорогу.


Если водитель не отреагирует, то система автоматически остановит машину на обочине, разблокирует двери и вызовет службу спасения. Софт для Advanced Drive будет обновляться «по воздуху».


На данный момент Advanced Drive доступна покупателям Toyota Mirai и Lexus LS 500h в Японии, но со временем Toyota начнет внедрять систему и на других моделях для разных рынков.

 
 
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Новый седан Mirai на топливных элементах и роскошный Lexus LS 500h стали первыми моделями концерна Toyota с системой Advanced Drive, позволяющей водителю во время движения по...
 
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