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Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико
Источник материала: Партизан
Политический обозреватель - про преемника Лукашенко, переговоры с Тихановской и будущее протеста.
Политический обозреватель Артем Шрайбман на "Канале здравого смысла"
Артем Шрайбман поделился мнением относительно перспективы развития отношений России и Беларуси, каким образом Путин оказывает давление на Лукашенко и пойдет ли на переговоры с Тихановской.
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Политический обозреватель - про преемника Лукашенко, переговоры с Тихановской и будущее протеста.
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