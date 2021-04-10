Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико

Политический обозреватель Артем Шрайбман на "Канале здравого смысла"про перспективы ухода Александра Лукашенко и кто может быть его преемником. Пойдет ли Лукашенко на переговоры с Светланой Тихановской? В чем главная задумка голосования на платформе "Голос", по мнению Шрайбмана. Как команде Тихановской этим правильно воспользоваться и что будет с протестом Беларуси.