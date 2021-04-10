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Ущерб климату от майнинга криптовалют может уже в 2024 году превысить прибыль от их продажи
Источник материала: Партизан
Энергетические затраты майнинга криптовалют продолжают расти. Больше всего криптовалюты производится в Китае, и через три года индустрию ожидает переломный момент, считают эксперты.
Ученые в китайском Университете Циньхуа сообщают, что к 2024 году производство (майнинг)-криптовалюты биткоин в КНР будет требовать 297 тераватт-часов электроэнергии — 5,4% об общей генерации электричества в стране.
Электричество в Китае во многом создается за счет сжигания ископаемого топлива и майнинг биткоина через три года будет связан с ежегодными выбросами в 130 млн метрических тонн углерода.
Издание NewScientist сообщает,
В Китае производится 80% мирового биткоина, и в 2024 году в индустрии произойдет переломный момент, считают ученые — затраты на производство криптовалюты превысят финансовую прибыль от ее продажи.
Plus-one.ru рассказывал, что парниковые выбросы биткоин-майнинга во многом зависят от того, из каких источников поступает энергия. 40% электроэнергии, направляемой на майнинг биткоина в Китае, производится за счет сжигания угля.
В то время как многие страны отказываются от угля, в Китае прогнозируют масштабный рост угольной энергетики, что ставит под угрозу безопасность мировой экономики.
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Энергетические затраты майнинга криптовалют продолжают расти. Больше всего криптовалюты производится в Китае, и через три года индустрию ожидает переломный...
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