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При покупке билетов на дачи в некоторых населенных пунктах стали требовать паспорт
Источник материала: Партизан
В редакцию «Флагштока»
9 ноября 2020 года Гомельский облисполком принял решение №873 «Об установлении пределов пограничной зоны и пограничной полосы на территории Гомельской области», которым изменил пределы приграничной зоны с Украиной.
Если ранее пределы приграничной зоны проходили преимущественно по границам сельсоветов, то теперь во многих местах они проложены по автодорогам. В результате часть населенных пунктов оказалось в пределах пограничной зоны.
Граждане Беларуси могут находиться в пограничной зоне только при наличии документа, удостоверяющего личность, обязательно содержащего фотографию. Это может быть паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение.
В основном изменения коснутся тех гомельчан, у которых дачи расположены в Лоевском районе. Здесь в пограничную зону внесли 17 населенных пунктов: Пустая Гряда, Островы, Новая Олешковка, Корчемка, Николаевка, Абрамовка, Тучки, Громыки, Сутково, Переделка, Городок, Казимировка, Рекорд, Первомайск, Рудня Каменева, Подречицкое, и Кошовое.
В Гомельском районе в обновленный список добавились поселки Папанин и Городок Руднемаримоновского сельсовета, но была исключена деревня Шутовка Терюхского сельсовета.
В пределы пограничной зоны, как и ранее, не входят территории оздоровительных учреждений, объектов культуры, мест массового отдыха, водопользования, отправления религиозных обрядов, туристические маршруты.
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В редакцию «Флагштока» обратилась читательница, которая высказала недоумение тем фактом, что в новом дачном сезоне для поездки на дачу у нее впервые потребовали...
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