При покупке билетов на дачи в некоторых населенных пунктах стали требовать паспорт









9 ноября 2020 года Гомельский облисполком принял решение №873 «Об установлении пределов пограничной зоны и пограничной полосы на территории Гомельской области», которым изменил пределы приграничной зоны с Украиной.





Если ранее пределы приграничной зоны проходили преимущественно по границам сельсоветов, то теперь во многих местах они проложены по автодорогам. В результате часть населенных пунктов оказалось в пределах пограничной зоны.





Граждане Беларуси могут находиться в пограничной зоне только при наличии документа, удостоверяющего личность, обязательно содержащего фотографию. Это может быть паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение.





В основном изменения коснутся тех гомельчан, у которых дачи расположены в Лоевском районе. Здесь в пограничную зону внесли 17 населенных пунктов: Пустая Гряда, Островы, Новая Олешковка, Корчемка, Николаевка, Абрамовка, Тучки, Громыки, Сутково, Переделка, Городок, Казимировка, Рекорд, Первомайск, Рудня Каменева, Подречицкое, и Кошовое.





В Гомельском районе в обновленный список добавились поселки Папанин и Городок Руднемаримоновского сельсовета, но была исключена деревня Шутовка Терюхского сельсовета.





В пределы пограничной зоны, как и ранее, не входят территории оздоровительных учреждений, объектов культуры, мест массового отдыха, водопользования, отправления религиозных обрядов, туристические маршруты.







