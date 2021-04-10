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«Витязь» уходит с молотка за долги

10.04.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «модернизацию» завода были вложены миллионы долларов.


- Не так давно Лукашенко ездил на завод «Горизонт». Там он так разошёлся, что назвал белорусских производителей телевизоров «достойной альтернативой ПВТ», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

«Это великое производство, это имидж нашей страны: «Горизонт», «Витязь»… А теперь один из заводов уходит с молотка за долги. Миллионы долларов были вложены в модернизацию и поддержку «Витязя», но коррумпированный аппарат режима всю эту помощь съел, не подавившись.

А за какие копейки продают имидж страны можно посмотреть здесь.
 
 
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В «модернизацию» завода были вложены миллионы долларов.
 
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