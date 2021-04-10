Историк: Дело «за геноцид» – политическая манипуляция на памяти жертв войны









Мемориальный комплекс в Тростенце. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu





спросил Александра Фридмана, доктора наук, историка, научного работника Института европейской этнологии Берлинского университета имени Гумбольдта. Почему прокуратура заинтересовалась такими вопросами именно сейчас, «Белсат»Александра Фридмана, доктора наук, историка, научного работника Института европейской этнологии Берлинского университета имени Гумбольдта.





– С начала нацистской оккупации Беларуси прошло уже 80 лет. Почему прокуратура существующего режима вдруг взялась за историческую тему?





– Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году. В то время еще были люди, совершившие преступления на территории Беларуси и против которых возможно было предъявить обвинения. Интересовались ли власти тогда этой темой? Нет! Сегодня же совсем другая политическая конъюнктура, и исторические темы используются в политической и пропагандистской борьбе с протестным движением.





– А почему власть использует именно эту тему?





– А она имеет другие серьезные исторические темы? С какой темы они бы ни начинали, закончат обязательно войной, а точнее – «полицаями под бело-красно-белыми флагами». Государственная сторона не понимает, что белорусов все меньше интересует эпоха войны. Они уверены, что военный период лучше знаком населению, вызывает сильные эмоциональные чувства, а значит, и лучше подходит для пропагандистских манипуляций.





– Каким образом происходят манипуляции историей и жертвами войны?





– За последние месяцы власти создали достаточно примитивный образ войны: Лукашенко и его сторонники олицетворяют собой добро, они исторические наследники красноармейцев, советских партизан и подпольщиков, а также жертв войны. Сегодня они борются против зла, то есть против «протестующих» – исторических наследников коллаборационистов времен войны. А кто за спинами «протестующих»? Коллективный Запад, прежде всего, Польша с Литвой, то есть наследники нацистов.





– Может быть, заводить такое дело уже поздно?





– Если бы прокуратура хотела найти и наказать преступников, то, ясно, что уже поздно. Война закончилась 76 лет назад. Прокуратура делает вид, что расследованием преступлений на территории Беларуси ранее не занимались. А что же тогда делала советская сторона за последний период войны и сразу после ее окончания? А немецкая юстиция – и в ФРГ, и в ГДР?





– Генпрокуратура собирается обратиться в Нюрнберг. А что это может дать?





Прокуратура хочет получить материалы из ФРГ. А не проще было бы открыть архивы КГБ и позволить историкам познакомиться с материалами расследований, которые советская госбезопасность делала в 1960-е и 1970-е годы по запросам из ФРГ и ГДР?





Прокуратура собирается искать документы Нюрнбергских процессов в Нюрнберге. Да, процессы проходили в Нюрнберге. Но искать документы нужно в Институте современной истории в Мюнхене. Если бы белорусских прокуроров действительно интересовали эти документы, то они уже наверняка знали бы об этом обстоятельстве, а не собирались в путешествие в Нюрнберг.





И еще… В ФРГ существует Центральное ведомство управлений юстиции земель Германии для расследования нацистских преступлений. И находится оно в Людвигбсурге. Будет интересно посмотреть, пожелает ли оно сотрудничать с прокурорами от белорусской диктатуры.











