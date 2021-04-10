«Рух» одержал первую победу, «Слуцк» сенсационно обыграл «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: Tut.by

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10 апреля пройдут еще три матча четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу . Вчера открыл программу матч в Минске, где «Энергетик-БГУ» проиграл «Спутнику» . В четвертом туре речичане сумели прервать свою черную полосу без побед и голов в трех стартовых турах.

Сегодня в столице уже «Рух» добыл первую победу, одолев со счетом 1:0 «Ислочь». В Слуцке местный «сахарный» клуб довольно сенсационно обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0.

Центральным матчем станет динамовское дерби, которое пройдет в Бресте 10 апреля.



Команда Ковальчука и Кучука пока не пропустила голов в свои ворота. Коллаж из фото динамовских клубов.

Столичное «Динамо» ожидаемо идет в первой пятерке, в команде играют опытные игроки, способные бороться за самые высокие места. Брест же после ухода Александра Зайцева собирался практически с самого нуля. Тем удивительнее то, что к четвертому туру команды имеют одинаковое количество очков и оставили свои ворота в неприкосновенности.

Теперь в Бресте им предстоит выяснить, кто сильнее. Поддержка трибун явно придаст сил молодому коллективу Сергея Ковальчука.





Ниже полное расписание игр тура.

9 апреля прошел один матч:

«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1

10 апреля пройдут три матча:

«Ислочь» — «Рух» — 0:1

Минск. 10 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: С. Лобацевич, Ю. Хомченко, К. Пакулин (все — Витебск).

«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Шалашников, Дибанго — Патоцкий (к) (Иванов, 60), Р. Лисакович (Герасимов, 73), Мякиш — Юсов, Морозов (Ковалев, 57), Козыренко (Ануфриев, 79).

«Рух»: Павлюченко — Юзепчук, Рахманов (к), Виллиам, Печенин — Йович (Савицкий, 53) — Шевченко, Гречихо, Тве, Концевой — Лаптев (В.Садовский, 77).

Гол: 0:1 — Рахманов (69).

Предупреждения: Тве (20), Йович (40), В. Садовский (83).

«Рух» наконец смог одержать первую победу в чемпионате, обыграв в Минске «Ислочь». Отличился капитан команды Артем Рахманов.

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0

Слуцк. 10 апреля. Стадион государственного колледжа.

Судьи: Д. Доля, В. Дорош (оба — Гродно), С. Гуща (Минск).

ФК «Слуцк»: Брановец, Сасин, Бутаревич, Альфред, Салимов (Семенов, 71), Образов, Глебко, Бочеров, Ращеня, Анюкевич, Бобко (к) (Потапенко, 71).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Кириленко, Бурко, Аусси, Габовда, Д. Антилевский (Макаров, 63), Павлюковец, Устинов, Яшин, Хачатурян (к), Николаевич (Ойа, 46).

Голы: 1:0 — Бобко (52). 2:0 — Сасин (78).

Предупреждения: Яшин (40), Аусси (67).

Первой сенсацией тура стало поражение жодинского «Торпедо-БелАЗ» на выезде в Слуцке. «Сахарные» провели хороший матч, особенно во втором тайме, когда и были забиты два гола.

На 52-й минуте Игорь Бобко низом отправил мяч в сетку ворот гостей, а в конце матча Дмитрий Сасин реализовал выход один на один с вратарем «автозаводцев».

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск», 20.00.

11 апреля в туре — четыре игры:

ФК «Минск» — БАТЭ, 14.00;

ФК «Гомель» — «Неман», 16.00;

«Славия» — ФК «Витебск», 18.00;

«Шахтер» — ФК «Сморгонь», 20.00.

БАТЭ представил документальный фильм о драматичном для команды сезоне 2020 года. Фильм получил название «БАТЭ. Быть первым».

Смотрите трейлер.

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