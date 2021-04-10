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«Рух» одержал первую победу, «Слуцк» сенсационно обыграл «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: Tut.by
10 апреля пройдут еще три матча четвертого тура
Сегодня в столице уже «Рух» добыл первую победу, одолев со счетом 1:0 «Ислочь». В Слуцке местный «сахарный» клуб довольно сенсационно обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0.
Центральным матчем станет динамовское дерби, которое пройдет в Бресте 10 апреля.
Столичное «Динамо» ожидаемо идет в первой пятерке, в команде играют опытные игроки, способные бороться за самые высокие места. Брест же после ухода Александра Зайцева собирался практически с самого нуля. Тем удивительнее то, что к четвертому туру команды имеют одинаковое количество очков и оставили свои ворота в неприкосновенности.
Теперь в Бресте им предстоит выяснить, кто сильнее. Поддержка трибун явно придаст сил молодому коллективу Сергея Ковальчука.
Ниже полное расписание игр тура.
9 апреля прошел один матч:
10 апреля пройдут три матча:
«Ислочь» — «Рух» — 0:1
Минск. 10 апреля. Стадион ФК «Минск».
Судьи: С. Лобацевич, Ю. Хомченко, К. Пакулин (все — Витебск).
«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Шалашников, Дибанго — Патоцкий (к) (Иванов, 60), Р. Лисакович (Герасимов, 73), Мякиш — Юсов, Морозов (Ковалев, 57), Козыренко (Ануфриев, 79).
«Рух»: Павлюченко — Юзепчук, Рахманов (к), Виллиам, Печенин — Йович (Савицкий, 53) — Шевченко, Гречихо, Тве, Концевой — Лаптев (В.Садовский, 77).
Гол: 0:1 — Рахманов (69).
Предупреждения: Тве (20), Йович (40), В. Садовский (83).
«Рух» наконец смог одержать первую победу в чемпионате, обыграв в Минске «Ислочь». Отличился капитан команды Артем Рахманов.
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0
Слуцк. 10 апреля. Стадион государственного колледжа.
Судьи: Д. Доля, В. Дорош (оба — Гродно), С. Гуща (Минск).
ФК «Слуцк»: Брановец, Сасин, Бутаревич, Альфред, Салимов (Семенов, 71), Образов, Глебко, Бочеров, Ращеня, Анюкевич, Бобко (к) (Потапенко, 71).
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Кириленко, Бурко, Аусси, Габовда, Д. Антилевский (Макаров, 63), Павлюковец, Устинов, Яшин, Хачатурян (к), Николаевич (Ойа, 46).
Голы: 1:0 — Бобко (52). 2:0 — Сасин (78).
Предупреждения: Яшин (40), Аусси (67).
Первой сенсацией тура стало поражение жодинского «Торпедо-БелАЗ» на выезде в Слуцке. «Сахарные» провели хороший матч, особенно во втором тайме, когда и были забиты два гола.
На 52-й минуте Игорь Бобко низом отправил мяч в сетку ворот гостей, а в конце матча Дмитрий Сасин реализовал выход один на один с вратарем «автозаводцев».
«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск», 20.00.
11 апреля в туре — четыре игры:
ФК «Минск» — БАТЭ, 14.00;
ФК «Гомель» — «Неман», 16.00;
«Славия» — ФК «Витебск», 18.00;
«Шахтер» — ФК «Сморгонь», 20.00.
БАТЭ представил документальный фильм о драматичном для команды сезоне 2020 года. Фильм получил название «БАТЭ. Быть первым».
Смотрите трейлер.
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10 апреля пройдут еще три матча четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу.
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