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«Это работает в его пользу»: Шрайбман ищет ответ на вопрос, решит ли суд посадить Бабарико
Источник материала: KYKY>
Верховным судом Беларуси рассматривается дело Виктора Бабарико и топов Белгазпромбанка. Судебный процесс начался еще 17 февраля, но зачитывали обвинение, написанное на 340 страницах, и допрашивали других фигурантов дела так долго, что впервые экс-банкир
Посадят?
«Все [шансы Бабарико на выход из тюрьмы] зависит от решения Лукашенко, — считает эксперт. — Умным ходом было бы его выпустить: ты сразу раскалываешь протестное движение на условных «умеренных» и «террористов». Делает ли наша власть такие умные шаги? До сих пор нет, до сих пор все топорно. Поэтому я предвижу срок. Понятное дело, что он его, скорее всего, не досидит до конца. Увидим, как долго это продлится.
Думаю, что для Лукашенко выпустить его сейчас — это как пустить его на президентские выборы было (14 июля ЦИК
Скорее всего, власть пойдет топорно — не зарегистрирует партию [«
Шансы у него в этом смысле не меняются, потому что у него уже сложился образ своеобразного мученика. Ты видишь, как всего его сторонники или симпатизирующие ему люди ловят каждое его слово из тюрьмы, каждое письмо. Эта [произнесенная Бабарико в суде] речь расходится как вирусный аудиоролик, поэтому да. Он не успел даже наделать ошибок в президентской кампании: его посадили на взлете, это работает в его пользу.
Поскольку народный запрос на альтернативу никуда не ушел, я думаю, когда Бабарико выйдет, это вряд ли будет история с Тимошенко, которая успела за много лет перед посадкой нарастить огромный антирейтинг. Соответственно, когда она вышла из тюрьмы во время Майдана, ну так ее уже восприняли, не очень».
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Верховным судом Беларуси рассматривается дело Виктора Бабарико и топов Белгазпромбанка. Судебный процесс начался еще 17 февраля, но зачитывали обвинение,...
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