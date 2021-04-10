«Это работает в его пользу»: Шрайбман ищет ответ на вопрос, решит ли суд посадить Бабарико

Источник материала: KYKY

Верховным судом Беларуси рассматривается дело Виктора Бабарико и топов Белгазпромбанка. Судебный процесс начался еще 17 февраля, но зачитывали обвинение, написанное на 340 страницах, и допрашивали других фигурантов дела так долго, что впервые экс-банкир смог выступить в суде только 6 апреля — его речь сорвала аплодисменты в зале (ее полная расшифровка доступна по ссылке ). Политический аналитик Артем Шрайбман попытался спрогнозировать , закончился ли этот суд для Бабарико реальным сроком.

Посадят?

«Все [шансы Бабарико на выход из тюрьмы] зависит от решения Лукашенко, — считает эксперт. — Умным ходом было бы его выпустить: ты сразу раскалываешь протестное движение на условных «умеренных» и «террористов». Делает ли наша власть такие умные шаги? До сих пор нет, до сих пор все топорно. Поэтому я предвижу срок. Понятное дело, что он его, скорее всего, не досидит до конца. Увидим, как долго это продлится.

Думаю, что для Лукашенко выпустить его сейчас — это как пустить его на президентские выборы было (14 июля ЦИК не зарегистрировал Бабарико кандидатом в президенты, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении — Прим. KYKY). Примерно та же самая угроза. Все инстинкты Лукашенко говорят ему этого не делать, я думаю. Поэтому сомневаюсь я, что Бабарико не посадят. Я так понимаю, правовые основания, учитывая признания [вины от] всех остальных членов группы его соратников, у суда будут. Даже не нужно разбираться, кто прав, кто виноват — вот есть показания людей. <...>

Скорее всего, власть пойдет топорно — не зарегистрирует партию [« Вместе », создаваемую командой Виктора Бабарико], не выпустит Бабарико.

Шансы у него в этом смысле не меняются, потому что у него уже сложился образ своеобразного мученика. Ты видишь, как всего его сторонники или симпатизирующие ему люди ловят каждое его слово из тюрьмы, каждое письмо. Эта [произнесенная Бабарико в суде] речь расходится как вирусный аудиоролик, поэтому да. Он не успел даже наделать ошибок в президентской кампании: его посадили на взлете, это работает в его пользу.

Поскольку народный запрос на альтернативу никуда не ушел, я думаю, когда Бабарико выйдет, это вряд ли будет история с Тимошенко, которая успела за много лет перед посадкой нарастить огромный антирейтинг. Соответственно, когда она вышла из тюрьмы во время Майдана, ну так ее уже восприняли, не очень».